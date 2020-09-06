زراعة خانيونس :جهودنا متواصلة لتسهيل حركة البضائع الزراعية

غزة-الرأي

واصلت لجنة الطوارئ في مديرية زراعة خانيونس عملها ضمن خطة الطوارئ التي أعدتها مسبقا، من أجل تجاوز العقبات وتداعيات جائحة كورونا، حيث قامت اللجنة بكل طاقتها بحل مشاكل المزارعين وتسهيل الوصول الى مزارعهم وتزويدهم بالمستلزمات الزراعية للبدء في الموسم الزراعي الجديد.

كما قامت اللجنة بتسهيل عمل محطات التعبئة، ووصول المنتجات الزراعية اليها ليتم فرزها ونقلها الى نقاط البيع لتصل الى المستهلك بطريقة امنة ، اضافة الى استمرارها في تسهيل حركة البضائع الزراعية على الحواجز من خلال التنسيق مع وزارة الداخلية والبلدية واللجان المختصة.

من جانبه، دعا م. حسام ابو ســـعدة مدير مديرية خانيونس جميع المزارعين والمربين الى الالتزام بعوامل السلامة والامان والحفاظ على التباعد ، وفي حال التعرض لاي مشكلة التواصل مع المديرية، مقدما شكره الى الطاقم الاداري في مديرية زراعة خانيونس لما بذلوه من جهد في سبيل خدمة المزارعين

وأكد أبو سعدة ان الهدف الذي نسعى اليه هو خدمة المجتمع والمزارعين والمربين، والمشاركة مع كل الجهات لتسهيل العمل الزراعي في محافظة خانيونس، من أجل حماية الجبهة الداخلية وتوفير الامن الغذائي للمواطنين.

