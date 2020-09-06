وكالة الرأي الفلسطينية تسجيل 162 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في قطاع غزة وكالة الرأي الفلسطينية النيابة العامة تحقق في 199 قضية تحقيقاً للامن والاستقرار المجتمعي وكالة الرأي الفلسطينية بلدية خان يونس تضخ 21 ألف متر مكعب وتعقم المياه بـ 700 لتر كلور وكالة الرأي الفلسطينية بلدية خان يونس تتعامل مع 30 إشارة وتعالج المشاكل الطارئة وكالة الرأي الفلسطينية "مباحث التموين" تغلق مخبزًا وتوقف تاجرًا برفح وكالة الرأي الفلسطينية بلدية خان يونس تنفذ جولة رقابية لمحطات مياه الشرب الخاصة وكالة الرأي الفلسطينية زراعة خانيونس :جهودنا متواصلة لتسهيل حركة البضائع الزراعية وكالة الرأي الفلسطينية لجنة طوارئ خان يونس تستقبل وتعالج 141 اتصالاً من المواطنين وكالة الرأي الفلسطينية القدرة يتفقد مراكز ومحطات تجميع الخضار في خانيونس وكالة الرأي الفلسطينية اشتباكات بين قوات الاحتلال والآلاف الإسرائيليين المطالبين برحيل "نتنياهو"
ملفات خاصة » مواجهة فايروس كورونا

زراعة خانيونس :جهودنا متواصلة لتسهيل حركة البضائع الزراعية

06 أيلول / سبتمبر 2020 10:12

3
3

غزة-الرأي

واصلت لجنة الطوارئ في مديرية زراعة خانيونس عملها ضمن خطة الطوارئ التي أعدتها مسبقا، من أجل تجاوز العقبات وتداعيات جائحة كورونا، حيث قامت اللجنة بكل طاقتها بحل مشاكل المزارعين وتسهيل الوصول الى مزارعهم وتزويدهم بالمستلزمات الزراعية للبدء في الموسم الزراعي الجديد.
كما قامت اللجنة بتسهيل عمل محطات التعبئة، ووصول المنتجات الزراعية اليها ليتم فرزها ونقلها الى نقاط البيع لتصل الى المستهلك بطريقة امنة ، اضافة الى استمرارها في تسهيل حركة البضائع الزراعية على الحواجز من خلال التنسيق مع وزارة الداخلية والبلدية واللجان المختصة.
من جانبه، دعا م. حسام ابو ســـعدة مدير مديرية خانيونس جميع المزارعين والمربين الى الالتزام بعوامل السلامة والامان والحفاظ على التباعد ، وفي حال التعرض لاي مشكلة التواصل مع المديرية، مقدما شكره الى الطاقم الاداري في مديرية زراعة خانيونس لما بذلوه من جهد في سبيل خدمة المزارعين
وأكد أبو سعدة ان الهدف الذي نسعى اليه هو خدمة المجتمع والمزارعين والمربين، والمشاركة مع كل الجهات لتسهيل العمل الزراعي في محافظة خانيونس، من أجل حماية الجبهة الداخلية وتوفير الامن الغذائي للمواطنين.
 

3 2 1
متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

التعليم الإلكتروني في غزة: الواقع وإمكانية التطبيق

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟