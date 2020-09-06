بلدية خان يونس تنفذ جولة رقابية لمحطات مياه الشرب الخاصة

غزة-الرأي

نفذت طواقم دائرة المياه العاملة في لجنة طوارئ جائحة كورونا في بلدية خان يونس جنوب محافظات غزة جولة رقابية على محطات توزيع المياه الخاصة وذلك ضمن إجراءاتها المتبعة للتأكد من سلامة مياه الشرب التي يتم توزيعها على المواطنين ومطابقتها للمواصفات المعمول بها.

وشملت الجولة زيارة (13) محطة تحلية خاصة في أحياء المدينة المختلفة، حيث تبين خلال تلك الجولات أن المحطات التي تم تفقدها واختبار نسبة الكلور بالمياه مطابقة للمواصفات المعمول به، وسيتم خلال اليومين المقبلين تنفيذ جولة أخرى على باقي المحطات للتأكد من جودة المياه.

لجنة طوارئ جائحة كورونا في بلدية خان يونس تعمل على مدار الساعة من أجل التخفيف من حجم المعاناة الواقعة على المواطنين في ظل الوباء، ونتمنى لكم السلامة التامة.