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بلدية خان يونس تضخ 21 ألف متر مكعب وتعقم المياه بـ 700 لتر كلور

06 أيلول / سبتمبر 2020 10:30

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غزة-الرأي

قامت طواقم دائرة المياه في بلدية خان يونس جنوب محافظات غزة بضخ (21,000) ألف متر مكعب من المياه التي تم استخراجها من الآبار التابعة للبلدية وتجميعها في الخزانات الأرضية ومن ثم معاودة ضخها عبر الشبكات لمنازل المواطنين وذلك في إطار المساعي المبذولة للتخفيف من تداعيات جائحة كورونا والتي تتطلب استهلاك مياه أكثر من أجل التعقيم والاجراءات الوقائية التي يتبعها المواطنين.

وتم كذلك استهلاك (700) لتر كلور من أجل تعقيم تلك المياه سواء أثناء عملية الاستخراج من الآبار أو في الشبكات أو في الخزانات الأرضية لتوصيل المياه للسكان خالية من أية ملوثات.

وتمنت لجنة طوارئ جائحة كورونا السلامة التامة للمواطنين  داعية إلى الالتزام بالاجراءات الوقائية حفاظاً على السلامة العامة وصحة المجتمع.

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