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النيابة العامة تحقق في 199 قضية تحقيقاً للامن والاستقرار المجتمعي

06 أيلول / سبتمبر 2020 10:35

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غزة-الرأي

قامت النيابة العامة على مستوى محافظات قطاع غزة بفتح تحقيق في 199 قضية تضمنت  59 قضية تتعلق بجرائم النشر وتداول الإشاعات والأخبار الكاذبة ،- 35قضية تتعلق بجرائم التلاعب بالأسعار واحتكار السلع وعرض بضائع فاسدة ،-105 قضية تتعلق بجرائم المساس بالأمن العام والاستقرار المجتمعي.


ووفقا للموجز اليومي للنيابة العامة لتحقيق الامن والاستقرار المجمعي تم امس السبت  اغلاق 19 حساب فيس بوك وهمي كونها تبث إشاعات ،كما قامت النيابة العامة باتخاذ المقتضى القانوني بحق المتهمين والمخالفين للقانون والتعليمات

الي جانب ذلك عمدت النيابة العامة إلى توقيف 77 متهم على مختلف القضايا المذكورة .


وأكدت النيابة استمرار الإجراءات بحق الاخرين دون توقيف مع أخذ التعهدات اللازمة بالالتزام بالقانون والحفاظ على الأمن العام والمصلحة العامة.

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