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تسجيل 162 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في قطاع غزة

06 أيلول / سبتمبر 2020 10:37

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غزة – الرأي:

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم الأحد، عن تسجيل 162 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" منها 158 داخل المجتمع و4 حالات في صفوف العائدين بمراكز الحجر الصحي خلال الـ 24 ساعة الماضية.

ولفتت الوزارة في بيان لها إلى أنه أجرت خلال الفترة المذكورة 1266 عينة فحص، مشيراً إلى أن إجمالي الإصابات منذ مارس الماضي ارتفع إلى 969 حالة بينها 873 نشطة و89 حالة تعافي، إضافة إلى 7 وفيات.

وأكدت أن غرفة عمليات الطوارئ في حال انعقاد دائم لبحث تطورات الحالة الوبائية ومتطلبات مواجهتها، مبينة أن تم قطع شوط مهم في تقصي الحالة الوبائية خلال الايام السابقة ولازلت الطواقم المختصة مستمرة في عملها لكسر حلقات التفشي.

وقالت: "غرفة عمليات الطوارئ تتابع وتقيم الحالة الوبائية أولا بأول وتتخذ الاجراءات التي تناسب كل منطقة بشكل متوازن مع التخفيف الجزئي لتلبية احتياجات المواطنين في المناطق الصفراء والخضراء".

وأضافت "نجاة قطاع غزة والوصول به إلى بر الأمان في هذه المرحلة مسؤولية الجميع ويجب ان تتضافر كافة الجهود لاحتوائها، ونؤكد على الجميع عدم التحرك خارج المنازل في المناطق التي يسمح فيها بالحركة وفق الضوابط بارتداء الكمامة وغسيل اليدين والتباعد الجسدي".

وطالب الأهالي بعدم التجمع والابتعاد عن اي مظهر من مظاهر الازدحام، داعية كافة مؤسسات القطاع العام والخاص ومزودي الخدمات الالتزام التام بالضوابط الوقائية مع موظفيها ومرتاديها.

وجددت تأكيدها على ضرورة تكثيف إجراءات الوقاية ومنع الخروج من المنزل إلا للضرورة لكبار السن وذوي الأمراض المزمنة والأطفال وضعيفي المناعة.

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