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الزراعة لـ"الرأي": نطمئن الأهالي ولدينا خطط مُسبقة للتعامل مع تفشي "كورونا"

06 أيلول / سبتمبر 2020 10:55

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غزة – الرأي:

أكدت وزارة الزراعة في قطاع غزة أنها تعمل وفق خطط معدة مُسبقاً للتعامل مع مراحل تفشي فيروس "كورونا"، داعيةً الأهالي للاطمئنان بشأن مخزون المنتجات في الأسواق.

وقال المتحدث باسم الوزارة أدهم البسيوني الخميس، إن الزراعة لها دور فاعل في تنظيم ومساعدة الجهات المختصة لضبط عملية حظر التجوال من خلال توفير السلع الأساسية وفق نظام يراعي حماية الأهالي.

وذكر "البسيوني" في حديثه لـ"إذاعة الرأي"، أنه جرى تنظيم خروج المزارعين إلى أراضيهم وعودتهم منها خلال ساعات معينة، إضافة إلى فتح نقاط لبيع الخضروات بطريقة تضمن التباعد وعدم حدوث تكدس.

ولفت إلى أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع وزارتي الداخلية والحكم المحلي وجهات الاختصاص، بهدف موائمة إجراءاتها وقراراتها مع إجراءات مواجهة الفيروس في كافة المحافظات، دعاية المزارعين للالتزام.

وأشار إلى أنه تم اعتمام 25 نقطة لبيع المنتجات النباتية والحيوانية بسعر الجملة، إضافة إلى 400 نقطة لبيع تلك المنتجات للمستهلك العادي، مؤكداً أنه يتم تغطية أي نقص بمناطق الحظر الشامل من محافظات أخرى بكل سهولة.

وبشأن اقتراب موسم قطف الزينون، بين "البسيوني" أن الوزارة لديها خيارات عدة للتعامل مع ذلك الأمر وفق مستوى تفشي الفيروس، وهي جاهزة ولا داعي للقلق.

وقال ومخاطباً التجار "كل واحد منك على ثغر ويجب أن يتقي الله وأن يكون عند حسن ظن شعبه به، ولن نسمح بأي حال من الأحوال بممارسة الاحتكار والاستغلال وجرى التعامل مع بعض التجاوزات بكل قوة".

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