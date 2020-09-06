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الزراعة والاقتصاد تنظمان جولات مشتركة لمتابعة أسعار الخضار والدواجن

06 أيلول / سبتمبر 2020 11:42

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غزة-الرأي

نفذت مديرية زراعة خانيونس بالتعاون مع كل من وزارة الاقتصاد الوطني، ومباحث التموين ،والرقابة الزراعية جولة مشتركة لمتابعة سير العمل ومدي الالتزام باجراءات السلامة، ومتابعة الاسعار لمربي الدجاج البياض (المنتجين )و موردي وتجار بيض المائدة ونقاط البيع في مختلف المناطق .
وخلال الجولة تم التأكيد على التجار،والمزارعين من خلال اللجنة المشتركة على الالتزام بإجراءات السلامة،والأسعار التي تم اعتمادها من وزارتي الزراعة والاقتصاد الوطني.
وفي السياق ذاته تم تنظيم جولة ميدانية اخرى على محطات التعبئة المركزية من أجل مراقبة جودة المنتوجات،والاسعار.

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