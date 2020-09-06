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الأوقاف تناقش آليات تنفيذ الأنشطة الدعوية والإغاثية في ظل أزمة كورونا

06 أيلول / سبتمبر 2020 11:46

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غزة-الرأي

ترأس وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية د. عبد الهادي الأغا اجتماعًا ضم عددًا من الإدارات ذات العلاقة بالعمل الدعوي والإغاثي لمناقشة آليات تنفيذ الأنشطة الدعوية والإغاثية في ظل أزمة كورونا في قطاع غزة.

وأكد وكيل وزارة الأوقاف على ضرورة البحث عن آليات وطرق إبداعية لتنفيذ الأنشطة الدعوية والوعظية والقرآنية باستخدام كافة الوسائل المتاحة وخاصة وسائل التواصل الالكتروني.
وقال: "يجب أن تستمر المسيرة الدعوية والقرآنية والمسجدية من أجل الوصول إلى الجمهور بشتى الطرق والوسائل الالكترونية المسموعة والمرئية والمقروءة، بالتعاون مع كافة الجهات والمؤسسات ذات العلاقة"

وشدد الأغا على ضرورة الاستمرار في تقديم المساعدات المختلفة للأسر الفقيرة وخاصة تلك التي تضررت من إجراءات كورونا عبر الإدارة العامة للزكاة ولجانها المنتشرة في جميع أنحاء القطاع، مع أهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية.

وقدم الاغا  شكره لكل الطواقم العاملة في الميدان الواقعي، أو في الفضاء الإلكتروني.

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