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وزارة العمل تنفذ 336 فرصة تشغيل مؤقت لصالح وزارة الصحة

06 أيلول / سبتمبر 2020 11:54

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غزة-الرأي


أعلنت وزارة العمل انها نفذت ومن خلال برامج التشغيل المؤقت 336 فرصة تشغيل لمدة 6 شهور لكوادر بشرية لصالح وزارة الصحة.


وأوضح م. ماهر ابوريا مدير عام التشغيل ان وزارة العمل تسعي لتعزيز قدرات وزارة الصحة في مواجهة جائحة كورونا، مشيرا الي انه تم تنفيذ 234 من الكوادر البشرية في التخصصات الطبية بتمويل سويسري، وعدد 102 كوادر بشرية في الوظائف الخدماتية بتمويل حكومي.


وأكد ابوريا ان وزارة العمل تسعي الي تعزيز صمود العمال في القطاعات المتضررة من خلال اعداد قوائم للمرشحين للاستفادة من المساعدات المالية وفق المعايير من قاعدة بيانات المسجلين لدي الوزارة والتي بلغت 160 الف عامل متضرر والمتوقع تنفيذها قريبا.

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