بلدية غزة تطلع الصليب الاحمر خطة عملها في ظل الجائحة

غزة-الرأي

اطلعت بلدية غزة اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي مكتب غزة على عملها في ظل حالة الطوارئ وجائحة كورونا والجهود التي تبذلها البلدية لاستمرار تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين واحتياجاتها في هذه الفترة .

جاء ذلك خلال لقاء عقد في مكتب الصليب الاحمر بغزة بحضور مدير عام المياه والصرف الصحي م. رمزي أهل، ومدير دائرة الصيانة م. حمال عناية، فيما حضر عن الصليب وفداً برئاسة مسؤول المياه والسكن " بن مون "، ومن مكتب الصليب بالقدس كريستوف .

وأكد م. رمزي أهل ضرورة الإسراع في تنفيذ خطوط الكهرباء الدائمه لمرافق المياه والصرف الصحي وجهود البلديه لضمان استمرار عمل هذه المرافق في ظل أزمة الكهرباء والأعباء التي تتحملها البلدية لتشغيل المرافق الحيوية في ظل الضائقه الماليه .

وبحث الطرفان سبل توفير قطع غيار للمولدات، ومشروع للطاقه الشمسيه لمحطة الصرف الصحي ( 7B ) في حي الزيتون، وكذلك احتياجات البلديه من مواد وقائية لحمايه العاملين في قطاعي المياه و الصرف الصحي و النفايات الصلبة في ظل جائحه كورونا