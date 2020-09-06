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حركة فتح: سهى عرفات تمارس دوراً مشبوهاً

06 أيلول / سبتمبر 2020 12:22

منير الجاغوب رئيس المكتب الإعلامي في مفوضية التعبئة والتنظيم لحركة فتح
منير الجاغوب رئيس المكتب الإعلامي في مفوضية التعبئة والتنظيم لحركة فتح

رام الله – الرأي:

وجّه رئيس المكتب الإعلامي في مفوضية التعبئة والتنظيم لحركة فتح منير الجاغوب، اتهاماً لسهى الطويل أرملة الراحل ياسر عرفات بمواصلة لعب دور مشبوه من خلال هجومها على قيادات السلطة.

وقال الجاغوب في منشور له على حسابه على "فيسبوك"، صباح اليوم الأحد: "تصر سهى الطويل على مواصلة القيام بدور مشبوه في الحملة ضد قيادة الشعب الفلسطيني واستخدام اسم الشهيد الرمز أبو عمار للتسويق لما يقوم به حكام الإمارات من عبث بالقضية الفلسطينية".

وأضاف:" حفلت مقابلتها مع قناة العربية بكمّ هائل من محاولات التشويه والإساءة حتى إلى تاريخ الشهيد أبو عمار، لكن الخطورة في تصريحاتها هي في الحديث الطائفي الديني البغيض والغريب عن عادات وتقاليد شعبنا الذي تتعرض مقدساته المسيحية والإسلامية للخطر، والذي يتوحد في معركة الدفاع عن حقوقه دون تمييز بين طائفة أو دين أو مذهب".

وتابع: "لم نكن نتصور أن تصل السيدة سها إلى هذا المنطق الطائفي التخريبي الذي يرفضه شعبنا بالمطلق، ولا يمكن فهم محاولات إثارة هذه الفتنة الآن سوى ضمن إطار ما ارتضت السيدة سهى لنفسها القيام به كأداة تعمل لخدمة مشاريع تصفية القضية الفلسطينية".

وأردف: "نحن على ثقة أن شعبنا الوفي والأمين على تاريخ وإرث الشهيد الرمز أبو عمار لن ينجر إلى هذا المربع الخطير، ولن يسمح لأحد بالمتاجرة باسم أبو عمار واستخدامه للإساءة إلى القضية التي ناضل من أجلها واستشهد في سبيلها".

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