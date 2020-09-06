الأوقاف تناقش آليات تنفيذ الأنشطة الدعوية والإغاثية في ظل "كورونا"

غزة- الرأي:

عقدت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في قطاع غزة اليوم الأحد، اجتماعاً لمناقشة آليات تنفيذ الأنشطة الدعوية والإغاثية في ظل جائحة فيروس "كورونا".

وترأس الاجتماع وكيل الوزارة د. عبد الهادي الأغا، بمشاركة عددٍ من الإدارات ذات العلاقة بالعمل الدعوي والإغاثي، وذلك بعد اتخاذ إجراءات السلامة والوقاية.

وأكد "الأغا" على ضرورة البحث عن آليات وطرق إبداعية لتنفيذ الأنشطة الدعوية والوعظية والقرآنية باستخدام كافة الوسائل المتاحة وخاصة وسائل التواصل الإلكتروني.

وقال: "يجب أن تستمر المسيرة الدعوية والقرآنية والمسجدية للوصول إلى الجمهور بشتى الطرق والوسائل الإلكترونية المسموعة والمرئية والمقروءة، بالتعاون مع كافة الجهات والمؤسسات ذات العلاقة".

وأشار إلى أهمية الاستمرار في تقديم المساعدات المختلفة للأسر الفقيرة، خاصة تلك التي تضررت من إجراءات "كورونا" عبر الإدارة العامة للزكاة ولجانها المنتشرة في جميع أنحاء القطاع، مع أهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية.

وقدم "الأغا" بالشكر الجزيل لكل الطواقم العاملة في الميدان الواقعي، أو في الفضاء الإلكتروني.