الاقتصاد تحرر 22 محضر ضبط لتجار مخالفين

غزة - الرأي

قالت وزارة الاقتصاد الوطني في غزة، إن طواقمها نظمت 212 زيارة تفتيشية على المحال التجارية والصيدليات والمطاعم والمخابز ومحال بيع الخضروات.

وذكرت الوزارة في بيان وصل "الرأي" نسخة منه اليوم الأحد، إنه تم خلال الجولات تحرير 22 محضر ضبط بحق تجار مخالفين للأسعار .

وأشارت إلى أنه تم إتلاف دجاج مريض غير صالح للاستخدام الأدمي ودقيق ومشروبات غازية ومواد غذائية منتهية الصلاحية وخوخ فاسد.

وأفادت بأنه تم ضبط مخبز ومطعم غير ملتزمين بإجراءات السلامة والوقاية.

وأوضحت أنها ما زالت تستقبل شكاوى المواطنين حول الأسعار ويتم التعامل معها، مشيرة إلى أن الرقم المجاني للوزارة يستقبل من ١٢٠ إلى ١٥٠ بلاغ يوميا ويتم متابعتها.

وبينت الوزارة، أن جميع البلاغات تركزت على مواد فاسدة وغلاء أسعار ومواد غذائية وخضار ومستلزمات طبية.