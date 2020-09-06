جولة مشتركة لوزارتي الزراعة والاقتصاد لمتابعة الأسعار في الأسواق

غزة- الرأي:

نظمت وزارتا الزراعة والاقتصاد الوطني اليوم الأحد، جولة مشتركة لمتابعة أسعار الدواجن وبيض المائدة ونقاط البيع داخل محافظة خانيونس جنوب قطاع غزة.

وجرت الجولة بمشاركة مباحث التموين، للاطلاع على سير العمل ومدى الالتزام بإجراءات السلامة، ومتابعة الأسعار عند المحلات والتجار في الأسواق.

وخلال الجولة تم التأكيد على التجار، والمزارعين من خلال اللجنة المشتركة على الالتزام بإجراءات السلامة، والأسعار التي تم اعتمادها من وزارتي الزراعة والاقتصاد الوطني.

في ذات السياق، تم تنظيم جولة ميدانية أخرى على محطات التعبئة المركزية من أجل مراقبة جودة المنتوجات، والأسعار في ظل جائحة "كورونا".