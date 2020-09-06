طوارئ الوسطى تتابع كميات بيض "المائدة" المورد للمحافظة

الوسطى- الرأي

عقدت لجنة طوارئ محافظة الوسطى بوزارة الزراعة، اجتماعا هاما مع رئيس بلدية وادي السلقا.

ويأتي ذلك لتعزيز التنسيق المشترك بين اللجنة والبلدية.

كما تم زيارة عدد من نقاط بيع التجزئة، و نقطة تجميع و تعبئة خضار لصالح مشاريع اغاثية للمحافظة.

و في سياق منفصل اكملت اللجنة متابعتها الميدانية لكافة مناطق الوسطى، حيث تمت متابعة كميات بيض المائدة المورد للمحافظة،من خلال زيارة ثلاثة مزارع لانتاج البيض بالمحافظة،ومتابعة الأسعار و الاجراءات التى تم التوافق عليها مع البلديات بالخصوص.

اضافة لمتابعة محال بيع المستلزمات الزراعية في الوسطى.

في ذات السياق تابعت اللجنة مراقبتها على اجراءات السلامة بمرفئ صيادي دير البلح بالتزامن مع خروج الصيادين و البدء بعملية البيع بالجملة للاسماك.