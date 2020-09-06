وكالة الرأي الفلسطينية صرف مخصصات جرحى وشهداء مسيرات العودة غدًا الاثنين وكالة الرأي الفلسطينية صرف منحة الـ100$ الثلاثاء مع إضافة 70 ألف أسرة متضررة من كورونا وكالة الرأي الفلسطينية جولة مشتركة لوزارتي الزراعة والاقتصاد لمتابعة الأسعار في الأسواق وكالة الرأي الفلسطينية 5 وفيات و632 إصابة جديدة بكورونا بالضفة وغزة وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يصيب فلسطينياً بزعم تنفيذ عملية طعن شمال سلفيت وكالة الرأي الفلسطينية 70 انتهاكاً إسرائيلياً بحق "الأقصى والإبراهيمي" في أغسطس الماضي وكالة الرأي الفلسطينية الاقتصاد تحرر 22 محضر ضبط لتجار مخالفين وكالة الرأي الفلسطينية الصحة: وفاة مواطنة بفيروس كورونا في غزة وكالة الرأي الفلسطينية الأوقاف تناقش آليات تنفيذ الأنشطة الدعوية والإغاثية في ظل "كورونا" وكالة الرأي الفلسطينية حركة فتح: سهى عرفات تمارس دوراً مشبوهاً
ملفات خاصة » مواجهة فايروس كورونا

وبيع الأسماك بمرفئ الصيادين

طوارئ الوسطى تتابع كميات بيض "المائدة" المورد للمحافظة

06 أيلول / سبتمبر 2020 04:18

طوارئ الوسطى تتابع كميات بيض "المائدة" المورد للمحافظة
طوارئ الوسطى تتابع كميات بيض

الوسطى- الرأي

عقدت لجنة طوارئ محافظة الوسطى بوزارة الزراعة، اجتماعا هاما مع رئيس بلدية وادي السلقا.
ويأتي ذلك لتعزيز التنسيق المشترك بين اللجنة والبلدية.
كما تم زيارة عدد من نقاط بيع التجزئة، و نقطة تجميع و تعبئة خضار لصالح مشاريع اغاثية للمحافظة. 
و في سياق منفصل اكملت اللجنة متابعتها الميدانية لكافة مناطق الوسطى، حيث تمت متابعة كميات بيض المائدة المورد للمحافظة،من خلال زيارة ثلاثة مزارع لانتاج البيض بالمحافظة،ومتابعة الأسعار و الاجراءات التى تم التوافق عليها مع البلديات بالخصوص.
اضافة لمتابعة محال بيع المستلزمات الزراعية في الوسطى.
في ذات السياق تابعت اللجنة مراقبتها على اجراءات السلامة بمرفئ صيادي دير البلح بالتزامن مع خروج الصيادين و البدء بعملية البيع بالجملة للاسماك.

118891464_3328763293869734_7629766258217892743_n طوارئ الوسطى تتابع كميات بيض 118897569_3328762610536469_4199264049533860310_n 118880081_3328762730536457_7317048018160237770_n
متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

التعليم الإلكتروني في غزة: الواقع وإمكانية التطبيق

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟