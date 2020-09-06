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"الشباب والرياضة" تطلق حملة توعية بعنوان "تصدوا معنا" لمواجهة"كورونا"

06 أيلول / سبتمبر 2020 05:07

"الشباب والرياضة" تطلق حملة توعية بعنوان "تصدوا معنا" لمواجهة"كورونا"

غزة- الرأي

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، عن إطلاق حملة تطوعية تهدف لتوعية المواطنين من أجل التصدي لوباء "كورونا" تحت عنوان "تصدوا معنا".

وتأتي الحملة ضمن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لمساندة الجهود الحكومية لمحاصرة الوباء وتعزيز دور الشباب في دعم المجتمع من خلال التوعية والعمل التطوعي وتقديم النصائح اللازمة لاجتياز هذه المرحلة.
وذلك ضمن تعليمات وكيل الوزارة أحمد محيسن لطواقم الوزارة و المراكز الشبابية والتطوعية لتوعية المواطنين واتخاذ الإجراءات المناسبة الكفيلة بمساندة المواطنين في مواجهة الوباء. 
وستشمل الحملة جميع محافظات غزة بمشاركة طواقم الوزارة والإدارة العامة للشباب والمديريات والمراكز الشبابية والفرق التطوعية.
يذكر أن الحملة انطلقت ارتكازاً على رؤية الوزارة، لمواجهة المظاهر السلبية في المجتمع ومنها نشر الشائعات وعدم تقدير خطورة الوباء وإمكانية انتشاره في حال عدم الالتزام بالتعليمات الصادرة من وزارتي الصحة والداخلية.
وأوضح خالد بحور مدير المعسكرات والعمل التطوعي بالوزارة أن المسئولية لمواجهة الوباء تقع على عاتق الجميع وتستدعي توحيد الجهود الحكومية والأهلية وتعاون المواطن حتى يتم المحافظة على سلامة الجميع.
وأكد بحور أن الوزارة ستعمل على تعزيز الحملات التطوعية ودعم الجهود الحكومية للوصول إلى جميع المواطنين من خلال المراكز الشبابية العاملة في كافة المحافظات، داعيا المواطنين للاستجابة والتعاون لتحقيق الهدف في حماية الوطن والمواطن.

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