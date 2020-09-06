بلدية القرارة لـ"الرأي": تعاون الأهالي ساهم في تخفيف الحظر وحصر الوباء

غزة – الرأي:

أكد رئيس بلدية القرارة بمحافظة خان يونس جنوب قطاع غزة أحمد شعث، أن تعاون الأهالي في البلدة مع إجراءات الطواقم الحكومية لمواجهة "كورونا" ساهم في تخفيف قيود الحركة وحصر الوباء.

وأشار "ِشعث" في تصريحه لـ"إذاعة الرأي" اليوم الأحد، إلى أن المشهد في القرارة يختلف من يوم لآخر، حيث مرت القرارة بمرحلتين، الأولى تمثلت في بداية حظر التجوال حيث كانت الإصابات في المناطق المجاورة.

وذكر أن تنفيذ المرحلة الثانية بدأ مع إعلان أول حالة في البلدة، حيث تم إغلاق منزل المصابة بشكل تام، وحجر المخالطين حسب بروتوكول وزارتي الصحة والداخلية.

وبين أنه حتى اللحظة لم تحدث أي مضاعفات في منطقة القرارة، وهو الأمر الذي أدى للانتقال للمرحلة الثالثة بتخفيف القيود عن المنطقة.

ولفت إلى أن الأهالي أبلغوا بصورة أولية عن المخالطين، ولم يتم إخفاء أي أحد منهم، وحجروا أنفسهم بشكل مباشر، وكذلك التزموا بإجراءات الوقاية والسلامة.

وفيما يخص الخدمات الأساسية، أكد "ِشعث" أنهم ينسقون مع الجهات الحكومية لوصولها للمواطنين على الدوام، حيث كانوا حرصين على متابعة مواعيد الفتح والإغلاق وعدم احتكار أي سلعة.

وأوضح أنه يتم تعقيم سيارات المياه، وكذلك اسطوانات الغاز قبل وصولها للمواطنين، كما أن طواقم البلدية تعقم الشوارع والأماكن بشكل دوري.

وشدد على أن البلدية تتعامل بجدية مع مصالح الناس ولا تسعى لتعطيلها، مشيراً إلى الجغرافيا المعقدة للقرارة، حيث أن كثير من الأهالي لهم أراضي في وادي السلقا المجاورة، فيتم التنسيق بشكل مباشر بين البلدتين لانتقال المزارعين من وإلى أراضيهم.