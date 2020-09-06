النيابة العامة بغزة تحقق في 131 قضية بشأن الاستقرار المجتمعي

غزة – الرأي:

أعلنت النيابة العامة في قطاع غزة الأحد، أنها فتحت تحقيقاً في 131 قضية من أجل الحفاظ على الأمن والاستقرار المجتمعي في ظل جائحة "كورونا".

وذكرت النيابة في بيان لها، أن 59 قضية تتعلق بجرائم النشر وتداول الإشاعات والأخبار الكاذبة، و7 قضايا تتعلق بجرائم التلاعب بالأسعار واحتكار السلع وعرض بضائع فاسدة

ولفتت إلى أنها حققت في قضية واحدة تتعلق بجرائم مخالفة التعليمات وعدم الالتزام بحظر التجوال والحجر الصحي، و64 قضية تتعلق بجرائم المساس بالأمن العام والاستقرار المجتمعي.

وأكدت أنها قامت باتخاذ المقتضى القانوني بحق المتهمين والمخالفين للقانون والتعليمات، مبينة أنها عملت على توقيف 37 متهم على مختلف القضايا المذكورة .

وأوضحت أنها واصلت الإجراءات بحق المخالفين الآخرين دون توقيف مع أخذ التعهدات اللازمة بالالتزام بالقانون والحفاظ على الأمن العام والمصلحة العامة.