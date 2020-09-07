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فتاة تصاب بحالة مرضية نادرة تعجز عن الرؤية أو الحركة

07 أيلول / سبتمبر 2020 06:27

فتاة تصاب بحالة مرضية نادرة تعجز عن الرؤية أو الحركة
فتاة تصاب بحالة مرضية نادرة تعجز عن الرؤية أو الحركة

حالة مرضية نادرة، تلك التي اصابت فتاة صغيرة، تبلغ من العمر 11 عاماً، يؤثر على مختلف قدراتها المعرفية.

في التفاصيل، التي ذكرتها صحيفة "الديلي ميل"، أن حياة الطفلة انقلبت عقب إثر تشخيص إصابتها بحالة مرضية نادرةيشار إليها باسم Childhood Dementia" أو "خرف الأطفال"، حيث لم يعد في إمكان الطفلة في الوقت الراهن صياغة جملة واحدة، كما أثر المرض على مختلف قدراتها المعرفية.

 

وقد تم تشخيص إصابة الطفلة مولي إنجام بهذه الحالة النادرة، التي تسلب من الأطفال قدرتهم على التحدث ونادرًا ما يصل المصابون بها إلى مرحلة البلوغ، في شهر مايو من العام الماضي بعد أن بدأت تعاني من مشاكل في الرؤية والذاكرة والقدرة على الحركة، كما بدأت تعاني من نوبات مرضية في سن السادسة.

ونقلت الصحيفة عن والدة الطفلة قولها إن ابنتها أصبحت مضطرة الآن إلى استخدام كرسي متحرك، حيث فقدت قدرتها على التوازن إلى حد كبير.

 

حالة مرضية نادرة

وأكدت أنه من المؤلم والمدمر نفسيًا بالنسبة إليها رؤية حالة ابنتها الصحية تتدهور يومًا بعد يوم.

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الفتاة أيضاً لم يعد في إمكانها استيعاب أو الاحتفاظ بمعلومات جديدة؛ وأضافت أنها التحقت بمدرسة متخصصة في شهر سبتمبر الماضي، وكونت صداقات عديدة، لكن لم يعد في إمكانها الآن تذكر أسماء أي من أصدقائها.

وأشارت كذلك إلى أن ابنتها كانت في الماضي قادرة على حفظ وتذكر كلمات أغاني الأطفال المختلفة بدقة، لكنها الآن أصبحت غير قادرة على صياغة جملة واحدة، كما أثر مرضها على قدرتها على الرؤية.

حالة مرضية

وعن تاريخ المرض، تقول الأم أن الطفلة كانت بحالة صحية جيدة لحين بلوغها السادسة ولكن بعد ذلك بدأت تعاني من نوبات مرضية وتأثرت قدرتها على التركيز والاستيعاب، قبل أن يتم في نهاية المطاف تشخيص إصابتها بالخرف.

وتأمل الأم الآن أن تتمكن من إلحاق ابنتها في تجربة علاجية جديدة في الولايات المتحدة الأمريكية، أملًا في تعزيز فرصتها في محاربة هذا المرض.

فتاة تصاب بحالة مرضية نادرة تعجز عن الرؤية أو الحركة فتاة تصاب بحالة مرضية نادرة تعجز عن الرؤية أو الحركة
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