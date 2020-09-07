بالصور| أضخم أرنب في العالم يزن 22 كيلو غراماً

الأرانب حيوانات صغيرة وجميلة لكن هل تتخيل حجم أكبر أرنب في العالم؟ إنه الأرنب داريوس الذي وصل إلى وزن غير عادي حتى أنه دخل إلى موسوعة غينيس للأرقام القياسية، تعرفوا عليه من خلال هذه الصور اللطيفة.

أكبر الحيوانات

يبلغ وزن داريوس 22 كيلوغرام تقريباً أي ما يعادل وزن طفل عمره 5 سنوات كما أن طوله 4 أقدام أي ما يعادل 121 سم وهو حجم غير عادي بالنسبة للأرانب، فمن المعروف أن الأرانب القارية العملاقة هي الأكبر حجماً لكن هذا الأرنب تفوق عليها بكثير.

الأرنب داريوس يتناول بشكل يومي جزرتين بجانب نصف واحدة من البروكلي مع وعاء كبير من اللفت والسبانخ والملفوف، أم في فترة بعد الظهيرة يتناول الأرنب العملاق وعائين كبيرين من طعام الأرانب وبين الوجبات يحصل على أطعمة خفيفة مثل التفاح.

يتكلف طعام داريوس 500 جنيه إسترليني كل عام، حيث يعيش حياة فاخرة يحصل فيها على 3 وجبات صحية يومياً حيث أصبحت العائلة المسؤولة عن الأرنب المميز تعتبره فرداً منها.

أكبر أرنب في العالم

الأرنب العملاق هو صديق مقرب من ابنة العائلة الوحيدة أيلا البالغة من العمر 7 سنوات، فالطفلة مفتونة به تماماً وتحب قضاء أغلب الوقت معه وتعتني به وأصبحت أقرب إليه خلال فترة الحجر المنزلي والبقاء في المنزل لفترات طويلة حيث كان وسيلتها الوحيدة للتسلية واللعب.

العائلة أوضحت أنهم عندما قاموا بشراء الأرنب كان ذو حجم طبيعي جداً لكن بعد أن وصل لعمر شهر واحد تغير حجمه بدرجة كبيرة وأصبح أثقل بكثير حتى وصله إلى وزنه الهائل كما أن طباع الأرنب داريوس تختلف عن أي أرنب آخر ففي الأحوال المعتادة الأرانب تحب القفز والركض في كل مكان لكن بسبب حجمه الكبير لا يمكنه القفز أو حتى نفض الغبار عن نفسه.

في حين استبدل الأرنب الكبير العادات الطبيعية بعادات أخرى تشبه القطط أكثر فهو يحب أن يمضغ الأثاث حتى أنه كلف الأسرة 1000 جنيه إسترليني للحصول على أريكة جديدة.

ومن أبرز وسائل الترفيه التي يتمتع بها داريوس أن لديه منزل خاص به في حديقة المنزل ويضم بيته ستائر وقطع من الخشب حتى يقوم بمضغها متى يشاء كما أن منزله كبير وله بابين.