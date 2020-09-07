كيف تعقم الكمامة وتعيد استخدامها بشكل آمن؟

في ظل مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، فرضت بعض الدول ارتداء الكمامات الوقائية في وسائل النقل والأماكن العامة للحد من انتشار العدوى بين الناس. ولكن كيف يمكن تنظيف وتعقيم الكمامة القماشية لإعادة استخدامها بأمان؟

الكمامة القماشية يمكن استخدامها بشكل متكرر ولكن يجب الحرص على نظافتها وتعقيمها

ضمن الإجراءات الاحترازية في مجال مكافحة فيروس كورونا المستجد الذي ينشر الرعب حول العالم، بات وضع كمامة واقية تغطي الأنف والفم إلزامياً في العديد من البلدان. في ألمانيا مثلاً يتوجب على أي شخص وضع الكمامة عند استخدام وسائل النقل العامة أو التسوق في المتاجر أو في عيادة الطبيب، طبعاً بالإضافة إلى تدابير حماية أخرى مثل غسل اليدين والتباعد الاجتماعي.

وفي ظل النقص الحاد في المستلزمات والمعدات اللازمة للوقاية من التقاط العدوى، وارتفاع ثمن الكمامات لجأ كثيرون إلى صناعة كمامات من القماش، في حين يشتري آخرون كمامات يمكن إعادة استخدامها. ولكن بغض النظر عن نوع الكمامة، يتساءل كثيرون عن كيفية تعقيم هذه الكمامات لارتدائها بأمان من جديد، إذ أن إعادة استخدام الكمامة التي تحمل على سطحها فيروس كورونا دون تعقيم يشكل خطراً كبيراًعلى مرتديها.

بشكل عام يرى الخبراء أنه من الأفضل تنظيف كمامات القماش البسيطة في الغسالة عند درجة حرارة 60 درجة مئوية، لأن هذه الحرارة كفيلة بقتل الفيروسات والحصول على كمامة آمنة من جديد. كما يُنصح باستخدام الأقمشة القطنية في صناعة كمامة جديدة. وإذا لم يكن لديك أقمشة جديدة، يمكنك أيضاً استخدام الملاءات القديمة أو القمصان، على سبيل المثال. بحسب ما نشره موقع "دير شبيغل" الألماني.

وتبعاً للمادة التي صنعت منها الكمامة، يمكن وضعها في الفرن لمدة 30 دقيقة عند 80 درجة مئوية لقتل الفيروس، أو غليها في قدر مليء بالمياه أو حتى معالجتها بالمكواة. غير أن بعض العلماء ينتقدون هذه الخطوات ولديهم بعض الشكوك حولها، ولكن ما لم يتم تلف الكمامة، ينصح بأي طريقة ممكنة لقتل الفيروس قبل إعادة استخدامها. بحسب ما نشره موقع صحيفة "فيلت" الألماني.