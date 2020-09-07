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كيف يؤثر الطقس الحار على الرضع و الاطفال الصغار ؟

07 أيلول / سبتمبر 2020 07:01

كيف يؤثر الطقس الحار على الرضع و الاطفال الصغار ؟
كيف يؤثر الطقس الحار على الرضع و الاطفال الصغار ؟

إن الرضع و الاطفال الصغار حساسين جدا لارتفاع درجات الحرارة , و تكون ردة فعلهم سريعة جدا في هذا الوقت . و تعتمد هذه التأثيرات على رعاية الاباء , فمن المهم جدا متابعتهم عن قرب و منعهم من التعرض للحر الشديد او تعرضهم لمراحل الجفاف .

كيف يؤثر الطقس الحار على الرضع او الاطفال الصغار ؟
يمكن ان يؤثر الطقس الحار على الرضع و الاطفال الصغار و ذلك لان اجسامهم لا تستطيع التكييف مع تغييرات الجو مثل الكبار . و حيث ان هؤلاء الاطفال يعرقون بنسبة اقل بكثير من الكبار و يحد هذا من قدرة اجسامهم لتبرد . لذلك هؤلاء الاطفال معرضون لمخاطر ارتفاع درجات حرارة الجو , و الاصابة بالامراض المتعلقة بارتفاع درجات الحرارة .

علامات الاجهاد الحراري , و ماذا تفعل ؟
قد لا تظهر علامات او اعراض مبكرة لمدى تأثر الرضع او الاطفال الصغار لدرجات حرارة مرتفعة  حتى و ان كانت شدة الحرارة قد اثرت عليهم . لذكك يجب عيلك متابعة طفلك باستمرار اثناء درجات الحرارة المرتفعة و متابعة التالي :
– اذا كان طفلك على ما يرام .
– اذا كان طفلك اكثر انفعالا من المعتاد .
– اذا وجد جلد الطفل اكثر جفافا .
– رفض الطفل لشرب المياه .
– اذا كانت حفضات الطفل الرضيع مبللة اقل من المعتاد , او عدم ذهاب الاطفال الصغار الى الحمام لفترات طويلة .
– اذا كانت البقعة الناعمة على قمة رأس الطفل ( fontanelle ) تبدو اصغر من المعتاد .

اذا وجدت طفلك متأثرا بحرارة الجو المرتعة سواء ظهرت عليه الاعراض او لم تظهر يجب عليك الاتصال بطبيبك المختص او الذهاب لقسم الطوارئ في اقرب مستشفى منك .

كيف نجعل هؤلاء الرضع و الاطفال الصغار بصحة جيدة في الطقس الحار ؟

1– الرضاعة و الشرب : عادة ما يكون الاطفال الصغار و الرضع غير قادرين على على اخباركم بالعطش , او مشغولين باللعب و غير مهتمين باحتياجاتهم , لذلك يجب عليك متابعة طفلك و التأكد من انه يحصل على ما يكفي من الشرب . حيث يحتاج الاطفال الرضع الى المزيد من الرضاعة في حرارة الجو المرتفعة و احيانا لا يحتاجون الى شرب المياه و لكن يمكن اعطائهم القليل من المياه الباردة المغلية بين الرضعات . و يحتاج الاطفال الصغار الى شرب المزيد من السوائل على مدار اليوم  و شرب المياه مناسب جدا , و يفضل البعد عن تناول المشروبات السكرية في هذا الجو . و هناك فكرة  منعشة جيدة لهؤلاء الاطفال الصغار , وهي ان تقوم الام بتقطيع الفاكهة و تجميدها و تقديمها لهم .

2– محاولة الحفاظ على برودة جسم الطفل :
– ملابس الاطفال : يجب ان تجعلي طفلك يرتدي ملابس قطنية و فضفاضة , و لا تجعليه يلبس اكثر من قطعة .
– نوم الطفل : يجب ان تختاري افضل غرفة في المنزل , و غلق الستائر و الحفاظ على الحرارة بها و يجب ان تكوني على يقين ان الهواء النقي يعم الغرفة .
– يمكن تهذئة رضيعك او طفلك بقطعة قماش رطبة و لكن يجب ان تتأكدي ان طفلك لا يحصل على المزيد من البرودة .
– يمكن اعطاء طفلك حمام مائي فاتر و يجب تجنب استخدام المياه الباردة او الثلج في الحمام .
– في حالة استخدامك للمروحة , لا تشيرها نحو طفلك , ولكن اجعلها تحرك الهواء داخل الغرفة .
– لذا كان لديك جهاز لتكييف الهواء يمكنك تشغيله على درجة حرارة  من 24 الى  25 درجة مئوية , هذا مناسب جدا لطفلك .
– يجب ترطيب جسمك ببعض الكريمات او الزيوت مثل كريمات الزنك .

3– اثناء الخروج او السفر :
– يفضل تجنب اتخاذ الطفل للخارج في اوقات الحرارة الشديدة .
– اذا كان من الضروري اصطحاب الطفل معك خارج المنزل , يجب تغطية بشرة طفلك بواقي الشمس , و حماية طفلك من خلال و جوده في الظل بعيدا عن الشمس , و يفضل استخدام الملابس الفضفاضة للطفل و قبعة واسعة .
– تأكد من ان لا تكون الشمس مشرقة على طفلك داخل السيارة حتى و ان كنت تستخدم التكييف لان ذلك يتسبب في ارتفاع درجة الحرارة.
– تجنب السفر نهائيا اذا كان الطقس شديد الحرارة , و ان اضطررت للسفر يفضل السفر في الاوقات المبكرة من اليوم .
– لا تترك طفلك وحده في السيارة ابدا في هذا الطقس حتى و ان كان تكييف الهواء مستخدم .

ضربة الشمس : تحدث ضربة الشمس عندما يتم فقدانالكثير من الماء في الجسم , و تبدأ درجة حرارة الطفل في الارتفاع , و ان كانت شديدة فربما تؤثر على اجزاء الجسم وز قد تسبب الوفاه احيانا .

تشمل علامات و اعراض ضربة الشمس عند الرضع و الاطفال و حتى الكبار :
– ارتفاع درجة حرارة الجسم .
– نقص كمية البول , و عادة ما يكون داكن اللون .
– جفاف الفم و العينين .
– زيادة العطش و لكن في وقت لاحق حيث يصبح الطفل ضعيف فلا يتناول الكثير من المياه .
– صداع و تشنجات العضلات .
– الارتباك و ضيق التنفس و القيء .
– النعاس .
– احيانا غيبوبة لا يفيق منها باللمس و لا النداء .

ماذا يجب ان تفعل في هذه الحالة ؟
– يجب الذهاب فورا الى قسم الطواريء  في اقرب مستشفى او طلب الاسعاف على الفور عند ظهور اعراض ضربة الشمس على طفلك .
– محاولة اعطاء طفلك المشروبات اذا لم يكن فاقد الوعي .
– تغطية جسم طفلك بقطعة قماش رطبة مبللة .

كيف يؤثر الطقس الحار على الرضع و الاطفال الصغار ؟ 896800c0042095a23ef503110f4f2e87
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