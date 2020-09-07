النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2608)  الاثنين 7/9/2020

06:58ثلاثة أساب تمنعكٍ من وضع الكمامة على ميك آب

07:01كيف يؤثر الطقس الحار على الرضع و الاطفال الصغار ؟

07:09النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2608) الاثنين 7/9/2020

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