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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2608) الاثنين 7/9/2020

07 أيلول / سبتمبر 2020 07:09

شعار الرأي
شعار الرأي

النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2608)  الاثنين 7/9/2020

أخبار فلسطينية

·         الاعلامي الحكومي: ظروف فتح معبر رفح مرتبطة بأوضاع غزة ومصر

·         السفير العمادي يعلن موعد والية صرف المنحة القطرية 100$ للاسر الفقيرة بغزة

·         وزارة الصحة: تسجيل 5 حالات وفاة و632 إصابة جديدة و341 حالة تعاف من كورونا

·          »اتصالات فلسطينية مكثفة تسبق اجتماعات الجامعة العربية المقرر الأربعاء...

·         القدرة: الأعداد المتزايدة لاصابات كورونا تدق ناقوس الخطر

·         الأوقاف: أكثر من 70 انتهاكا إسرائيليا بحق "الأقصى" و"الإبراهيمي" خلال آب المنصرم

·         “حماس”: تفشي كورونا بسجون إسرائيل يتطلب تدخلا دوليا

·         137 إصابة جديدة بفيروس كورونا في القدس

أخبار إسرائيلية

·         إسرائيل تسعى لاتفاقيات اقتصادية مع عُمان والبحرين بواسطة الإمارات

·         غمزو يطالب بفرض إغلاق على 10 مدن "حمراء ساطعة"

·         إسرائيل رفضت الاعتراف بكوسوفو لمنع سابقة تجاه فلسطين

·         الصحة الإسرائيلية: وفاتان بكورونا اليوم و1493 إصابة جديدة أمس

·         إسرائيل تطلب "تعويضا" مقابل صفقة الأسلحة الأميركية – الإماراتية

·         إسرائيل تعارض بشدة بيع إف-35 للإمارات

 اخبار دولية

·         اليابان على شفير كارثة بسبب إعصار «هايشن»

اخبار عربية

·         3 حالات وفاة جديدة بكورونا في صفوف الجالية الفلسطينية بالسعودية

·         وزير أردني: المسجد الأقصى غير قابل للتقسيم ولا المشاركة

·         قطر تقدم مساعدات مالية لـ170 ألف أسرة في غزة

·         هنية ونصر الله عرضا أخطار صفقة القرن والتطبيع وأكدا ثبات محور المقاومة

·         “القدس العربي” تكشف: ضغوط قوية من دول خليجية لتجاهل خرق مبادرة السلام العربية…

« ﻿الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /

الصحف العربية

القدس العربي

 

·         “حماس”: تفشي كورونا بسجون إسرائيل يتطلب تدخلا دوليا

·         كتاب إسرائيلي جديد: عدم تنفيذنا خطة تهجير فلسطينيي الضفة عام 1948 مدعاة لبكاء…

·         غزة تشدد إجراءات حظر التجول في غالبية المناطق وتخفف في بعض الأحياء مع…

·         هنية من لبنان: قطار التطبيع لا يمثل شعوب المنطقة – (فيديو وصور)

·         شعث: يجب إلزام “الإمارات” بالتراجع عن خطوة التطبيع

·         قطر تقدم مساعدات مالية لـ170 ألف أسرة في غزة

·         هنية ونصر الله عرضا أخطار صفقة القرن والتطبيع وأكدا ثبات محور المقاومة

·         “القدس العربي” تكشف: ضغوط قوية من دول خليجية لتجاهل خرق مبادرة السلام العربية…

·          

الشرق الأوسط

·         فلسطين تسجل مئات الإصابات الجديدة و5 حالات وفاة

·         ابتهاج في إسرائيل بقرار صربيا نقل سفارتها إلى القدس

·         تسارع التحضيرات لتوقيع الاتفاق الإماراتي ـ الإسرائيلي

الخليج الإماراتية

·         غضب فلسطيني لتنكيل إسرائيلي بمتظاهر ستيني

الاخبار اللبنانية

·         السعودية تعلنها رسمياً: أهلاً بالطيران الإسرائيلي

·         تأجيل التطبيع البحريني: إخلاء الساحة للإمارات

 

 الشروق المصرية

·         وزير الخارجية الأردني يبحث مع عريقات تطورات القضية الفلسطينية

 الاهرام المصرية

·         صحيفة الشرق الأوسط: مراسم توقيع الاتفاق الإماراتي ـ الإسرائيلي «خلال 10 أيام»

 

الغد الأردنية

 

·         مشاورات فلسطينية عربية تسبق اجتماع مجلس الجامعة العربية

·         الأردن يحذر من المساس بالمسجد الأقصى والعاملين فيه

·         110 إصابات جديدة بفيروس كورونا في غزة

 الشرق القطرية

·         صرف المنحة المالية القطرية للأسر المتعففة بغزة بعد غد

·         إسرائيل تعارض بشدة بيع إف-35 للإمارات

·         لوموند أراب: قطر نجحت في التهدئة بقطاع غزة

·         وزير أردني: المسجد الأقصى غير قابل للتقسيم ولا المشاركة

·         تستبق اجتماع الوزراء العرب.. الكشف عن ضغوط لرفض طلب فلسطيني بإدانة الإمارات

الصحف المحلية

 جريدة  فلسطين

·         3 حالات وفاة جديدة بكورونا في صفوف الجالية الفلسطينية بالسعودية

·         كورونا يودي بحياة أكثر من 880 ألفًا في العالم

·         حماس: تزايد إصابات الأسرى بكورونا يعكس حالة الإهمال الطبي الممارس بحقهم

·         الاعلامي الحكومي: ظروف فتح معبر رفح مرتبطة بأوضاع غزة ومصر

·         الهيئات الإسلامية بالقدس: محاولة تغيير واقع الأقصى بالقوة "لن يكون"

·         افحص الآن.. تفعيل رابط فحص مخصصات شهداء وجرحى مسيرات العودة

 

القدس المحلية 

·         137 إصابة جديدة بفيروس كورونا في القدس

·         مستوطن يدهس طفلا في الخليل ويصيبه بجروح

·         القائم باعمال السفارة العمانية في فلسطين خلال استقباله المتحدث باسم الحكومة يؤكد على عمق العلاقة بين البلدين

·         الصحة الإسرائيلية: 5 وفيات و1389 إصابة بالكورونا

·         عقب تركيب الاحتلال سماعات صوتية في الأقصى.. تحذيرات من تغيير الوضع القائم

·         طولكرم: اجتماع فصائلي لبحث أزمة الكهرباء في المحافظة

·         الشرطة توقف مغنيًا وعددًا من أصحاب القاعات في طولكرم

·         إطلاق مبادرة في مخيم نور شمس للحد من إطلاق النار في المناسبات

·          

الحياة الجديدة

·         الهيئات الإسلامية: محاولة الاحتلال تغيير الواقع التاريخي والديني والقانوني

·         توتر في "الأقصى"... سلالم لتركيب "سماعات" وأجهزة إلكترونية للمراقبة

·         الأوقاف: أكثر من 70 انتهاكا إسرائيليا بحق "الأقصى" و"الإبراهيمي" خلال آب المنصرم

·         الاحتلال يقتحم مؤسسة بيت مال القدس ويعتدي على طلبة المدارس في باب الأسباط

جريدة الأيام

·         الاحتلال يطلق الرصاص على مواطن قبل اعتقاله قرب مستوطنة أريئيل

·         »خمس وفيات و632 إصابة جديدة بفيروس كورونا في فلسطين

·         » ارتفاع حصيلة قتلى انفجار مسجد في بنجلاديش إلى 24 شخصا وبدء التحقيق

·         » آلاف الإسرائيليين يتظاهرون مجدداً لمطالبة نتنياهو بالاستقالة

·         »غزة: محصول الجوافة الوفير يواجه صعوبات في التسويق بسبب الحظر

·         »اتصالات فلسطينية مكثفة تسبق اجتماعات الجامعة العربية المقرر الأربعاء...

·         »"كورونا": 7 وفيات ورصد 433 إصابة إغلاق مدرستين ثانويتين في بيتونيا وسلواد

·         »منطقة استيطانية صناعية جديدة في طولكرم لتكريس الضم

·          

 

وكالة الراي

·         بلدية القرارة لـ"الرأي": تعاون الأهالي ساهم في تخفيف الحظر وحصر الوباء

·         الاحتلال يبحث إغلاق المسجد الأقصى بحجة "كورونا"

·         معروف: فتح معبر رفح مرتبط بتهيئة الظروف بين غزة ومصر

·         ‏وزارة الأسرى: إصابة أسيرين بفيروس "كورونا" في سجن "عوفر"

·         صرف منحة الـ100$ الثلاثاء مع إضافة 70 ألف أسرة متضررة من كورونا

·         رابط فحص.. صرف مخصصات جرحى وشهداء مسيرات العودة غدًا الاثنين

·         مباحث التموين تُتلف 50 طناً من علف التسمين في رفح

·         صور جولة مشتركة لوزارتي الزراعة والاقتصاد لمتابعة الأسعار في الأسواق

·         5 وفيات و632 إصابة جديدة بكورونا بالضفة وغزة

·        الاحتلال يصيب فلسطينياً بزعم تنفيذ عملية طعن شمال سلفيت

 وكالة صفا

·         هرباء الشمال" المسؤولية..التيار الكهربائي بالضفة.. انقطاع متكرر ولا حلول جذرية

·         ارتفاع وفيات الفلسطينيين بالخارج لـ247

·         الخارجية: وفاة 3 فلسطينيين بالسعودية بسبب كورونا

·         العمادي يعلن بدء توزيع المنحة القطرية في غزة الثلاثاء

·         5 وفيات و632 إصابة جديدة بكورونا بالضفة وغزة

·         بالصور الاحتلال يُركب سماعات وأجهزة إلكترونية عند باب الأسباط بالأقصى

·         إصابة شاب بنيران الاحتلال بزعم محاولة تنفيذ عملية طعن

سما نيوز

·         رئيس الوزراء: حتى وإن توقف الضم، لن نسمح بعودة الأمر الواقع إلى حاله.. !

·         معروف يوجه رسالة للعالقين في داخل وخارج غزة.. ويؤكد معبر رفح سيفتح في حال تهيئة الظروف

·         محافظة غزة تتصدر الاصابات.. شاهد: الصحة بغزة تنشر الخارطة الوبائية لـ"كورونا" بالقطاع

·         السفير العمادي يعلن موعد والية صرف المنحة القطرية 100$ للاسر الفقيرة بغزة

·         وزارة الصحة: تسجيل 5 حالات وفاة و632 إصابة جديدة و341 حالة تعاف من كورونا

·          

 فلسطين اليوم

·         معروف يوضح ظروف فتح معبر رفح البري أمام المواطنين

·         تقرير خاص:وسط خشية الأهالي..بدء العام الدراسي بشكل تدريجي في الضفة والقدس وفقا لبرتوكول صحي

·         القدرة: الأعداد المتزايدة لاصابات كورونا تدق ناقوس الخطر

·         تقارير/مواقف البعض شجعت الاحتلال

·         مفتي القدس لفلسطين اليوم :الاحتلال يستغل كورونا لتنفيذ مخططاته في المسجد الأقصى

·         العمادي يعلن بدء صرف المنحة القطرية للأسر المتعففة الثلاثاء المقبل

·          

عرب  48

·         مساعدات مالية قطريّة لـ170 ألف أسرة غزيّة

·         الصحة الفلسطينية: 5 وفيات و632 إصابة كورونا جديدة

·         إصابتان بكورونا لأسيرين في سجن "عوفر"

·         إسرائيل تسعى لاتفاقيات اقتصادية مع عُمان والبحرين بواسطة الإمارات

·         غمزو يطالب بفرض إغلاق على 10 مدن "حمراء ساطعة"

·         إسرائيل رفضت الاعتراف بكوسوفو لمنع سابقة تجاه فلسطين

·         الصحة الإسرائيلية: وفاتان بكورونا اليوم و1493 إصابة جديدة أمس

·         إسرائيل تطلب "تعويضا" مقابل صفقة الأسلحة الأميركية – الإماراتية

·          

 

وكالة وفا

·         الصحة الإسرائيلية: وفيات كورونا ترتفع إلى 101 ...

·         مستوطن يدهس طفلا في الخليل ويصيبه بجروح

·         الخارجية: 247 حالة وفاة و5848 إصابة و1978 حال ...

·         عريقات والصفدي يبحثان تطورات القضية الفلسطيني 

·          

حدث في مثل هذا اليوم

 

7 أيلول (سبتمبر)

·         2006 م قوات صهيونية خاصة تغتال الشاب مجاهد السبع الناشط في "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، وذلك خلال بالقرب من المنطقة الصناعية شرقي مدينة جنين.

·         2006 م السلطات الصهيونية تنقل رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني د.عزيز دويك للمستشفى بعد تدهور حالته الصحية

·         2006 م استشهاد ثلاثة مقاومين فلسطينيّين، وإصابة  آخرين بجراحٍ، بينهم 4 نساء، وذلك أثناء توغل لقوات الاحتلال الصهيوني في بلدة "قباطية" قضاء جنين، والشهداء هم: محمد محمود أبو الرُّب، وأشرف زكارنة، وكايد كامل.

·         2006م استشهاد قائد كتائب الأقصى في قباطية رشيد زكارنة بالإضافة إلى أشرف وكامل زكارنة ومحمد أبو الرب وإصابة 11مآخرين برصاص الاحتلال.

·         2005 م اغتيل موسى عرفات، المستشار العسكريّ لرئيس السلطة الفلسطينية، واختطِف نجله وسط غزة، ومسلّحون يدّعون انتسابهم للجان المقاومة الشعبية أعلنوا مسؤوليتهم عن قتله.

·         2003 م كتائب القسّام تفجّر عبوة ناسفة في جيبٍ عسكريّ صهيوني في منطقة المغازي في قطاع غزة ممّا أدّى إلى مصرع جندي صهيوني و إصابة 3 آخرين بجروح.

·         1989م وفاة المؤرخ "مصطفى مراد الدباغ" الذي أثرى المكتبة بالعديد من الدراسات التربوية والتاريخية والأبحاث منها (بلادنا فلسطين- 11مجزءاً)

·         1983 م الوفود المشاركة في المؤتمر الدولي المنعقد في جنيف بشأن القضية الفلسطينية تطالب بإقامة دولة فلسطينية مستقلة.

·         1944 م بريطانيا توافق على تشكيل لواء يهودي داخل الجيش البريطاني في الحرب العالمية الثانية. لعب دوراً رئيساً في احتلال أرض فلسطين، ?

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