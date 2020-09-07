النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2608) الاثنين 7/9/2020
أخبار فلسطينية
· الاعلامي الحكومي: ظروف فتح معبر رفح مرتبطة بأوضاع غزة ومصر
· السفير العمادي يعلن موعد والية صرف المنحة القطرية 100$ للاسر الفقيرة بغزة
· وزارة الصحة: تسجيل 5 حالات وفاة و632 إصابة جديدة و341 حالة تعاف من كورونا
· »اتصالات فلسطينية مكثفة تسبق اجتماعات الجامعة العربية المقرر الأربعاء...
· القدرة: الأعداد المتزايدة لاصابات كورونا تدق ناقوس الخطر
· الأوقاف: أكثر من 70 انتهاكا إسرائيليا بحق "الأقصى" و"الإبراهيمي" خلال آب المنصرم
· “حماس”: تفشي كورونا بسجون إسرائيل يتطلب تدخلا دوليا
· 137 إصابة جديدة بفيروس كورونا في القدس
أخبار إسرائيلية
· إسرائيل تسعى لاتفاقيات اقتصادية مع عُمان والبحرين بواسطة الإمارات
· غمزو يطالب بفرض إغلاق على 10 مدن "حمراء ساطعة"
· إسرائيل رفضت الاعتراف بكوسوفو لمنع سابقة تجاه فلسطين
· الصحة الإسرائيلية: وفاتان بكورونا اليوم و1493 إصابة جديدة أمس
· إسرائيل تطلب "تعويضا" مقابل صفقة الأسلحة الأميركية – الإماراتية
· إسرائيل تعارض بشدة بيع إف-35 للإمارات
اخبار دولية
· اليابان على شفير كارثة بسبب إعصار «هايشن»
اخبار عربية
· 3 حالات وفاة جديدة بكورونا في صفوف الجالية الفلسطينية بالسعودية
· وزير أردني: المسجد الأقصى غير قابل للتقسيم ولا المشاركة
· قطر تقدم مساعدات مالية لـ170 ألف أسرة في غزة
· هنية ونصر الله عرضا أخطار صفقة القرن والتطبيع وأكدا ثبات محور المقاومة
· “القدس العربي” تكشف: ضغوط قوية من دول خليجية لتجاهل خرق مبادرة السلام العربية…
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الصحف العربية
القدس العربي
· “حماس”: تفشي كورونا بسجون إسرائيل يتطلب تدخلا دوليا
- مسؤول في فتح يهاجم سهى عرفات ويتهمها باداء «دور مشبوه» واستخدام اسم أبو عمار لتسويق فعلة حكام الإمارات
· كتاب إسرائيلي جديد: عدم تنفيذنا خطة تهجير فلسطينيي الضفة عام 1948 مدعاة لبكاء…
· غزة تشدد إجراءات حظر التجول في غالبية المناطق وتخفف في بعض الأحياء مع…
· هنية من لبنان: قطار التطبيع لا يمثل شعوب المنطقة – (فيديو وصور)
· شعث: يجب إلزام “الإمارات” بالتراجع عن خطوة التطبيع
· قطر تقدم مساعدات مالية لـ170 ألف أسرة في غزة
· هنية ونصر الله عرضا أخطار صفقة القرن والتطبيع وأكدا ثبات محور المقاومة
· “القدس العربي” تكشف: ضغوط قوية من دول خليجية لتجاهل خرق مبادرة السلام العربية…
·
الشرق الأوسط
· فلسطين تسجل مئات الإصابات الجديدة و5 حالات وفاة
· ابتهاج في إسرائيل بقرار صربيا نقل سفارتها إلى القدس
· تسارع التحضيرات لتوقيع الاتفاق الإماراتي ـ الإسرائيلي
الخليج الإماراتية
· غضب فلسطيني لتنكيل إسرائيلي بمتظاهر ستيني
الاخبار اللبنانية
· السعودية تعلنها رسمياً: أهلاً بالطيران الإسرائيلي
· تأجيل التطبيع البحريني: إخلاء الساحة للإمارات
الشروق المصرية
· وزير الخارجية الأردني يبحث مع عريقات تطورات القضية الفلسطينية
الاهرام المصرية
· صحيفة الشرق الأوسط: مراسم توقيع الاتفاق الإماراتي ـ الإسرائيلي «خلال 10 أيام»
الغد الأردنية
· مشاورات فلسطينية عربية تسبق اجتماع مجلس الجامعة العربية
· الأردن يحذر من المساس بالمسجد الأقصى والعاملين فيه
· 110 إصابات جديدة بفيروس كورونا في غزة
الشرق القطرية
· صرف المنحة المالية القطرية للأسر المتعففة بغزة بعد غد
· إسرائيل تعارض بشدة بيع إف-35 للإمارات
· لوموند أراب: قطر نجحت في التهدئة بقطاع غزة
· وزير أردني: المسجد الأقصى غير قابل للتقسيم ولا المشاركة
· تستبق اجتماع الوزراء العرب.. الكشف عن ضغوط لرفض طلب فلسطيني بإدانة الإمارات
الصحف المحلية
جريدة فلسطين
· 3 حالات وفاة جديدة بكورونا في صفوف الجالية الفلسطينية بالسعودية
· كورونا يودي بحياة أكثر من 880 ألفًا في العالم
· حماس: تزايد إصابات الأسرى بكورونا يعكس حالة الإهمال الطبي الممارس بحقهم
· الاعلامي الحكومي: ظروف فتح معبر رفح مرتبطة بأوضاع غزة ومصر
· الهيئات الإسلامية بالقدس: محاولة تغيير واقع الأقصى بالقوة "لن يكون"
· افحص الآن.. تفعيل رابط فحص مخصصات شهداء وجرحى مسيرات العودة
القدس المحلية
· 137 إصابة جديدة بفيروس كورونا في القدس
· مستوطن يدهس طفلا في الخليل ويصيبه بجروح
· القائم باعمال السفارة العمانية في فلسطين خلال استقباله المتحدث باسم الحكومة يؤكد على عمق العلاقة بين البلدين
· الصحة الإسرائيلية: 5 وفيات و1389 إصابة بالكورونا
· عقب تركيب الاحتلال سماعات صوتية في الأقصى.. تحذيرات من تغيير الوضع القائم
· طولكرم: اجتماع فصائلي لبحث أزمة الكهرباء في المحافظة
· الشرطة توقف مغنيًا وعددًا من أصحاب القاعات في طولكرم
· إطلاق مبادرة في مخيم نور شمس للحد من إطلاق النار في المناسبات
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الحياة الجديدة
· الهيئات الإسلامية: محاولة الاحتلال تغيير الواقع التاريخي والديني والقانوني
· توتر في "الأقصى"... سلالم لتركيب "سماعات" وأجهزة إلكترونية للمراقبة
· الأوقاف: أكثر من 70 انتهاكا إسرائيليا بحق "الأقصى" و"الإبراهيمي" خلال آب المنصرم
· الاحتلال يقتحم مؤسسة بيت مال القدس ويعتدي على طلبة المدارس في باب الأسباط
جريدة الأيام
· الاحتلال يطلق الرصاص على مواطن قبل اعتقاله قرب مستوطنة أريئيل
· »خمس وفيات و632 إصابة جديدة بفيروس كورونا في فلسطين
· » ارتفاع حصيلة قتلى انفجار مسجد في بنجلاديش إلى 24 شخصا وبدء التحقيق
· » آلاف الإسرائيليين يتظاهرون مجدداً لمطالبة نتنياهو بالاستقالة
· »غزة: محصول الجوافة الوفير يواجه صعوبات في التسويق بسبب الحظر
· »اتصالات فلسطينية مكثفة تسبق اجتماعات الجامعة العربية المقرر الأربعاء...
· »"كورونا": 7 وفيات ورصد 433 إصابة إغلاق مدرستين ثانويتين في بيتونيا وسلواد
· »منطقة استيطانية صناعية جديدة في طولكرم لتكريس الضم
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وكالة الراي
· بلدية القرارة لـ"الرأي": تعاون الأهالي ساهم في تخفيف الحظر وحصر الوباء
· الاحتلال يبحث إغلاق المسجد الأقصى بحجة "كورونا"
· معروف: فتح معبر رفح مرتبط بتهيئة الظروف بين غزة ومصر
· وزارة الأسرى: إصابة أسيرين بفيروس "كورونا" في سجن "عوفر"
· صرف منحة الـ100$ الثلاثاء مع إضافة 70 ألف أسرة متضررة من كورونا
· رابط فحص.. صرف مخصصات جرحى وشهداء مسيرات العودة غدًا الاثنين
· مباحث التموين تُتلف 50 طناً من علف التسمين في رفح
· صور جولة مشتركة لوزارتي الزراعة والاقتصاد لمتابعة الأسعار في الأسواق
· 5 وفيات و632 إصابة جديدة بكورونا بالضفة وغزة
· الاحتلال يصيب فلسطينياً بزعم تنفيذ عملية طعن شمال سلفيت
وكالة صفا
· هرباء الشمال" المسؤولية..التيار الكهربائي بالضفة.. انقطاع متكرر ولا حلول جذرية
· ارتفاع وفيات الفلسطينيين بالخارج لـ247
· الخارجية: وفاة 3 فلسطينيين بالسعودية بسبب كورونا
· العمادي يعلن بدء توزيع المنحة القطرية في غزة الثلاثاء
· 5 وفيات و632 إصابة جديدة بكورونا بالضفة وغزة
· بالصور الاحتلال يُركب سماعات وأجهزة إلكترونية عند باب الأسباط بالأقصى
· إصابة شاب بنيران الاحتلال بزعم محاولة تنفيذ عملية طعن
سما نيوز
· رئيس الوزراء: حتى وإن توقف الضم، لن نسمح بعودة الأمر الواقع إلى حاله.. !
· معروف يوجه رسالة للعالقين في داخل وخارج غزة.. ويؤكد معبر رفح سيفتح في حال تهيئة الظروف
· محافظة غزة تتصدر الاصابات.. شاهد: الصحة بغزة تنشر الخارطة الوبائية لـ"كورونا" بالقطاع
· السفير العمادي يعلن موعد والية صرف المنحة القطرية 100$ للاسر الفقيرة بغزة
· وزارة الصحة: تسجيل 5 حالات وفاة و632 إصابة جديدة و341 حالة تعاف من كورونا
·
فلسطين اليوم
· معروف يوضح ظروف فتح معبر رفح البري أمام المواطنين
· تقرير خاص:وسط خشية الأهالي..بدء العام الدراسي بشكل تدريجي في الضفة والقدس وفقا لبرتوكول صحي
· القدرة: الأعداد المتزايدة لاصابات كورونا تدق ناقوس الخطر
· تقارير/مواقف البعض شجعت الاحتلال
· مفتي القدس لفلسطين اليوم :الاحتلال يستغل كورونا لتنفيذ مخططاته في المسجد الأقصى
· العمادي يعلن بدء صرف المنحة القطرية للأسر المتعففة الثلاثاء المقبل
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عرب 48