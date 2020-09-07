مدرسة سكينة بنت الحسين تنجز 95% من "الجميلات" لطالباتها

الوسطى- الرأي

شرعت مدرسة سكينة بنت الحسين وسط محافظة قطاع غزة، في إنشاء الصفوف الافتراضية وتيسير انتساب الطالبات بشكل تدريجي، لتصبح بيئة تعليمية افتراضية يتم من خلالها توفير مواد تعليمية اثرائية، أوراق عمل، اختبارات إلكترونية ليتم توظيفها كاستراتيجية فعالة في التعلم عن بعد.

ويأتي ذلك في ظل اجتياح جائحة كورونا و انقطاع الطلبة عن الدراسة، وبالتزامن مع قسوة الحصار وضعف الإمكانات لدى وزارة التربية والتعليم.

وقالت منسقة الصفوف الافتراضية ريهام إسماعيل، إنها عملت ومنذ بدء الشهر الاستدراكي على توظيف عدة آليات وخطوات متسلسلة ليتم حصاد نسبة عالية تقدر ب 95 % في مرحلة إنشاء "جيميل" لكل طالبة.

وأوضحت المعلمة إسماعيل أن هذا العمل قد أخذ جزء كبير من وقتي وخاصة أننا في الحجر الصحى و حظر التجوال لكنه أمر يسعد بالإنجاز الكبير الذي تم تحقيقه.

وبينت آلية هذا الإنجاز، وذلك من خلال اللقاءات التعريفية و توزيع النشرات إعداد الجيميل و إعداد مجموعات واتس آب والتواصل المباشر مع أولياء الأمور ومتابعة الدعوات المرسلة لقبول الطالبات لدخولهن الصفوف الإفتراضية و متابعة ذلك خلال الحجر الصحي.