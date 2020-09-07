تعليم الوسطى يعقد لقاءً لمديري المدارس عبر منصة ZOOM

الوسطى- الرأي

عقدت مديرية تعليم الوسطى، أمس الأحد، لقاًء خاصاً بمديري المدارس ومديراتها الحكومية والخاصة عبر برنامج ZOOM في ظل انقطاع المسيرة التعليمية بسبب جائحة كورونا.

جاء ذلك اللقاء بمشاركة مدير تعليم الوسطى هشام الحاج، والمدير الفني محمد حمدان، وذلك لمناقشة آخر التطورات المتعلقة بالصفوف الافتراضية، والإجراءات العملية التي تم تنفيذها، والتحديات التي تواجه المدارس في تقديم خدمات التعليم الالكتروني.

وقال مدير التربية و التعليم هشام الحاج:" هناك الكثير من التحديات التي تواجه المدارس من أهمها انخفاض معدلات التحاق الطلاب بالصفوف الافتراضية وضعف وعي أولياء الأمور بأهمية التعليم الالكتروني، بالإضافة إلى نقص الإمكانات اللوجستية لدى الطلاب وأولياء الأمور و نقص الكفاءات المؤهلة أو الراغبة لدى بعض المعلمين لتقديم الخدمة التعليمية عبر التعليم الالكتروني.

وبين الحاج أن هذا اللقاء استعرض أهم الجهود المبذولة في الميدان من قبل الكادر التربوي من مدراء ومشرفين ومعلمين، وذلك لرفع كفاءة المعلمين في التعامل مع الصفوف الافتراضية ، سواء من حيث تأسيس هذه الصفوف أو توظيفها بما يخدم العملية التعليمية.

وأردف أن هدف اللقاء يأتي ضمن سياقات وأهداف الوزارة المستقبلية, وتلبية لاحتياجات المجتمع في التكيف مع متطلبات الوضع الطارئ، مؤكداً على ضرورة إدراج الأهداف التالية ضمن خطة المدرسة السنوية كدعم وتشجيع التحاق الطلاب بالتعليم الإلكتروني وضمان حصول معظم الطلاب على خدمات التعلم عن بعد، بالإضافة إلى تحسين مستوى جودة الخدمات الإلكترونية المقدمة للطلاب.

من جهته قال حمدان:" أن هذا اللقاء تم الحديث فيه عن التجارب المتنوعة في إنجاح هذه التجربة من حيث توظيف مسابقات على موقع kahoot - zoom لجذب الطلبة وزيادة تفاعلهم وكسر حالة الجمود لدى الطلبة للتعامل مع هذه الصفوف.

كما أثنى حمدان على كافة الجهود المبذولة في إنجاح هذه التجربة ، وحث المدراء على الاستمرار في متابعة العمل من أجل تجويده والوصول إلى ما هو مأمول، شاكراً جهود رئيس قسم الإشراف كمال أبو شملة و مشرف التكنولوجيا عبد الرحيم يونس على جهودهما في متابعتهم آلية عمل المدارس للصفوف الافتراضية.

بدورهم، تحدثوا مديرو ومديرات المدارس عن الجهود المبذولة لرفع أعداد الطلبة المنتسبين للصفوف الافتراضية بتوظيف كافة المنصات الإلكترونية المتوفرة عند الأهالي، هذا وقد أبدى مديري المدارس عن سعادتهم البالغة في إنجاح هذه التجربة ومحاولاتهم الحثيثة لتحقيق أهداف الوزارة بهذا الخصوص.