الداخلية: الشق المدني يقدم خدماته الطارئة للمواطنين في ظل جائحة كرونا

غزة- الرأي

أنجزت مديريات وإدارات وزارة الداخلية_ الشق المدني، وبتوجيهات وكيل الوزارة المساعد الأستاذ: عاهد محمد حمادة اليوم الأحد معاملات المواطنين الطارئة وذلك من خلال موظفي لجنان الطوارئ حسب السياسة العامة لمواجهة جائحة كورونا.

حيث أصدرت مُديرية داخلية الشمال ١٨ معاملة تنوعت ما بين ( طباعة هويات بالية_طباعة هوية اولى للزواج_ طباعة معاملات تغير حالة اجتماعية_ طباعة معاملات تغير عنوان مع الزواج_ شهادة ميلاد ثانية_ ختم صورة على شهادة ميلاد لطفل لمغادرة حاجز بيت حانون _ ختم صورة على شهادة ميلاد لغرض الزواج _الرد على تساؤلات المواطنين).

وأشارت التقارير إلى أن مُديرية غزة نفذت ٢٤ مُعاملة تنوعت بين (هويات عاجلة_معاملات ختم صورة على شهادة ميلاد _تعديل حالات إجتماعية_شهادات ميلاد عاجلة للخارج_ الرد على تساؤلات المواطنين)

من جانبها، قامت ُمديرية داخلية الوسطى بتنفيذ عدد من المعاملات تنوعت مابين (طباعة عدد 3 هويات بالية- تسليم هوية عاجلة - الرد على الكثير من تساؤلات المواطنين).

بدورها قامت الإدارة العامة للاقامات وشئون الاجانب والمغتربين بتسليم معاملة حق مغادرة وعودة ؛ والرد على الكثير من تساؤلات المواطنين.

الجدير ذكره أن الشق المدني يحرص على تقديم خدماته على مدار الساعة في ظل جائحة كورونا ، وذلك تحت شعار "خدمة بصدق لشعب يستحق"