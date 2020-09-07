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مديرية داخلية الشمال تُنجز ١٨ مُعاملة طارئة للمواطنين

07 أيلول / سبتمبر 2020 08:21

مديرية داخلية الشمال تُنجز ١٨ مُعاملة طارئة للمواطنين
مديرية داخلية الشمال تُنجز ١٨ مُعاملة طارئة للمواطنين

غزة- الرأي

أنجزت مديرية داخلية محافظة الشمال وبتوجيهات ومتابعة مديرها العام معاملات المواطنين الطارئة، وذلك من خلال لجنة الطوارئ ( يحيى شحادة، يوسف شقورة، ابراهيم صالح) وحسب السياسة العامة لمواجهة جائحة كورونا.

 وأصدرت المُديرية ١٨ معاملة تنوعت ما بين( طباعة هويات بالية-طباعة هوية اولى للزواج- طباعة معاملات تغير حالة اجتماعية- طباعة معاملات تغير عنوان مع الزواج- شهادة ميلاد ثانية- ختم صورة على شهادة ميلاد لطفل لمغادرة حاجز بيت حانون - ختم صورة على شهادة ميلاد لغرض الزواج -الرد على من تساؤلات المواطنين).

وأشار مدير عام المُديرية أ.نبيل قنيطة، أنه تم التنسيق مع الشيخ محمود الحليمي قاضي محكمة شمال غزة الشرعية بخصوص معاملات الزواج،  علماً بأن المحكمة تستقبل المواطنين ايام الأحد والثلاثاء والخميس ، مؤكداً على الجهوزية الكاملة لدى لجنة الطوارئ بالمديرية لإنجاز المعاملات الطارئة فيما يخص الأحوال المدنية الموجهة عبر المواطنين من خلالهم وبالتنسيق مع المديرية.

يذكر أن المٌديرية تحرص على تقديم خدماتها على مدار الساعة وفي ظل جائحة كورونا ، وذلك لخدمة ابناء شعبنا العظيم.

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