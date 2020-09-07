مُديرية داخلية الوسطى تنجز معاملات طارئة للمواطنين

الوسطى- الرأي

أنجزت مديرية داخلية الوسطي وبتوجيهات ومتابعة نبيل سمور مدير عام مديرية داخلية الوسطي، لمعاملات المواطنين الطارئة، وذلك من خلال لجنة الطوارئ حسن ابو لبدة، السيد بشبش، رزق حماد) وحسب السياسة العامة لمواجهة وباء كورونا.

وأشارت التقارير إلى أن المديرية قامت بنشر وتعميم أرقام الطوارئ الرسمية للمديرية(0599609052) ليتمكن المواطنون من التواصل مع المديرية وتقديم المساعدة لهم حسب الصلاحيات الممنوحة .

وأصدرت المديرية عدد من المعاملات تنوعت ما بين(طباعة عدد 3 هويات بالية- تسليم هوية عاجلة - الرد على الكثير من تساؤلات المواطنين).

يذكر أن المُديرية تحرص على انجاز عملها اثناء و خارج اوقات الدوام الرسمي و حتى ايام الاجازات، وذلك في خدمة المواطنين.