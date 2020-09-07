الطقس: استمرار تأثير الموجة الحارة حتى الخميس

الضفة المحتلة-الرأي:

توقعت دائرة الأرصاد الجوية، أن يستمر تأثير الموجة شديدة الحرارة على البلاد، لذا يستمر الجو اليوم الإثنين، شديد الحرارة وجافا في معظم المناطق ورطبا في المناطق الساحلية ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 8 درجات مئوية والرياح شمالية غربية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج

وتنبأت الأرصاد أن يكون الجو هذه الليلة حاراً نسبياً في المناطق الجبلية حاراً في بقية المناطق والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وأشارت الدائرة إلى أن تأثير الموجة شديدة الحرارة يتراجع يوم غد الثلاثاء لتصبح اقل حدة مقارنة مع الأيام الماضية مع استمرار الجو حارا في معظم المناطق وشديد الحرارة في الأغوار، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية والرياح شمالية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .