الكتلة الإسلامية للمهندسين تواصل مبادراتها المجتمعية وتدعم لجان مواجهة كورونا

خان يونس- الرأي

واصلت الكتلة الاسلامية للمهندسين في محافظات غزة، حملتها شركاء في الوطن والتي استهدفت "صُنّاع الجمال".

حيث قامت الكتلة الاسلامية للمهندسين بمحافظة رفح برئاسة المهندس عماد الحوراني وعدد من أعضاء المجلس بتوزيع أطباق من الفواكه وزجاجات العصير والمياه المعدنية على صناع الجمال في محافظة رفح، وكذلك على لجان الطوارئ العاملة في مصلحة مياه بلديات الساحل، وذلك من أجل مساندة المؤسسات الحكومية والمدنية في ظل تفشي جائحة كورونا، .

وقامت الكتلة الإسلامية للمهندسين في منطقة شرق غزة، بدعم ومساندة وأفراد جهاز الدفاع المدني حيث قامت بحملة تفقدية للجان الطوارئ والبلدية في شرق غزة، ووجهت رسالة شكر لما يقومون به في مواجهة وباء كورونا، حيث تم تقديم وجبات طعام لهم ودرع شكر وعرفان.

وقال م. مصعب عبد المالك، إن الحملة تأتي لدعم العاملين في خطوط الدفاع الأولى في مواجهة فايروس كورونا، كرسالة شكر وتقدير لما يقومون به من مهمة مجتمعية في هذه الأوقات الصعبة، حيث بدأت الكتلة حملتها بتكريم أفراد الشرطة في الوسطى وفي منطقة غرب غزة.

وبدوره أبرق م. أحمد أبو راس نائب رئيس المجلس البلدي بالتحية الكبيرة لصناع الجمال الذين يؤدون مهمة غاية في الخطورة حيث يتعاملون مع المخلفات الخطرة قائلا لهم:" دوركم لا يقل أهمية عن الآخرين في حماية الوطن وحماية أبناء شعبنا "

وجرى في نهاية الجولة تقديم وجبات " لصناع الجمال " بالإضافة إلى تقديم درع شكر وتقدير للجنود المخلصين وإدارتهم على جهودهم العظيمة في خدمة أبناء شعبنا وحماية البيئة.