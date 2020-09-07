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طوارئ رفح تتفقد نقاط بيع الخضار وتدعو التجار للالتزام بالأسعار المعتمدة

07 أيلول / سبتمبر 2020 08:44

طوارئ رفح تتفقد نقاط بيع الخضار وتدعو التجار للالتزام بالأسعار المعتمدة
طوارئ رفح تتفقد نقاط بيع الخضار وتدعو التجار للالتزام بالأسعار المعتمدة

رفح- الرأي

نظمت لجنة طوارئ مديرية زراعة رفح مقر حسبة السمك بالمحافظة،وذلك للوقوف على سير العمل بها،و توجيه العاملين بها للالتزام بإجراءات السلامة والوقاية من جائحة كورونا .
اضافة لذلك تم زيارة عدد من نقاط بيع الخضار المعتمدةفي المحافظة،وذلك لمتابعة جودة المنتجات، ومدى توفرها للمستهلك،ومتابعة الأسعار .
كما وتم تنفيذ زيارة على محطات التعبئة وثلاجات البصل للاطلاع على جودة البصل بعد عملية التخزين مع توجيهات للتجار والمزارعين بالالتزام بالتسعيرة الرسمية للخضار.

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