طوارئ رفح تتفقد نقاط بيع الخضار وتدعو التجار للالتزام بالأسعار المعتمدة

نظمت لجنة طوارئ مديرية زراعة رفح مقر حسبة السمك بالمحافظة،وذلك للوقوف على سير العمل بها،و توجيه العاملين بها للالتزام بإجراءات السلامة والوقاية من جائحة كورونا .
اضافة لذلك تم زيارة عدد من نقاط بيع الخضار المعتمدةفي المحافظة،وذلك لمتابعة جودة المنتجات، ومدى توفرها للمستهلك،ومتابعة الأسعار .
كما وتم تنفيذ زيارة على محطات التعبئة وثلاجات البصل للاطلاع على جودة البصل بعد عملية التخزين مع توجيهات للتجار والمزارعين بالالتزام بالتسعيرة الرسمية للخضار.
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