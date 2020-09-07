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أبرزها آلية ذبح اللحوم وتسويقها

زراعة رفح تناقش مع طوارئ المحافظة عدة قضايا هامة

07 أيلول / سبتمبر 2020 09:00

زراعة رفح تناقش مع طوارئ المحافظة عدة قضايا هامة
زراعة رفح تناقش مع طوارئ المحافظة عدة قضايا هامة

رفح- الرأي

عقدت لجنة طوارئ مديرية زراعة رفح، اجتماعاً هاماً مع لجنة طوارئ المحافظة، وذلك من أجل دراسة مسودة خطة لتحديد نقاط بيع السمك والتجار المكلفين بعملية توزيع الأسماك على المناطق الثلاثة في حال الأغلاق الكامل. 
وخلال الاجتماع تم مناقشة المسودة، و إضافة بعض النقاط عليها من الأعضاء المشاركين في الاجتماع.
كما تم تكليف بلدية رفح بإعادة صياغتها وتوزيع نسخه منها الي اعضاء اللجنة .
وفي ذات السياق،  تم مناقشة موضوع نقاط بيع اللحوم وألية ذبحها وتوزيعها علي نقاط البيع،حيث تم تحديد ثلاث أيام في الأسبوع لعمل نقاط بيع اللحوم وهي يوم الثلاثاء والخميس والجمعة.
كما تم الاتفاق علي تحديد خمسة نقاط للبيع في المحافظة وذلك حسب الشروط التي تم وضعها في الاجتماع حتي تكون ملائمة للبيع وتخزين اللحوم والالتزام الكامل بشروط الوقاية والسلامة العامة .

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