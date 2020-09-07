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مُديريات الداخلية تُواصل إصدار المعاملات للمواطنين في ظل جائحة كورونا

07 أيلول / سبتمبر 2020 09:27

مُديريات الداخلية تُواصل إصدار المعاملات للمواطنين في ظل جائحة كورونا
مُديريات الداخلية تُواصل إصدار المعاملات للمواطنين في ظل جائحة كورونا

غزة- الرأي

واصلت مديريات الداخلية - الشق المدني إصدار معاملاتها للمواطنين رغم حظر التجوال المفروض على المواطنين في ظل جائحة كورونا.

وأنجزت مديرية داخلية غزة المعاملات الطارئة للمواطنين والمراجعين حسب السياسة العامة لمواجهة جائحة كورونا.

من جانبها،  عقدت لجنة الطوارئ بمديرية داخلية رفح إجتماعا يهدف الى مناقشة ومتابعة آلية انجاز المعاملات للحالات الانسانية "العاجلة"خلال فترة الطوارئ وفق اجراءات السلامة والوقاية، كما أكدت اللجنة على العمل من أجل خدمة المواطنين رغم صعوبة الظروف الراهنة بسبب جائحة كورونا.

بدورها،  أنجزت مديرية داخلية الشمال معاملات المواطنين الطارئة والعاجلة بصورة سريعة لضمان وصول المعاملات للمواطنين .

فيما أكدت مديرية الوسطى وخانيونس أنها أنجزت عددا من المعاملات الطارئة للمواطنين، حيث توجه طاقم من مديرية داخلية الوسطى لمنزل طفلة بمخيم البريج،  لاستلام الوثائق اللازمة لتجهيز شهادة ميلاد لها، حيث كانت الطفلة على موعد للعلاج بأراضي 48.

يذكر  أن جميع مديريات الداخلية نشرت أرقام للتواصل الطارئ لتقديم المساعدة والإستشارات اللازمة للإخوة المواطنين، في حين أن لجان الطوارئ تواصل عملها أثناء وخارج أوقات الدوام الرسمي و حتى ايام الاجازات، وذلك في خدمة ابناء شعبنا العظيم

مُديريات الداخلية تُواصل إصدار المعاملات للمواطنين في ظل جائحة كورونا 118787291_2672064746339066_2506850245611201058_n
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