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زراعة غزة تنفذ حملة رقابية على محلات بيع المبيدات في شارع(10)

07 أيلول / سبتمبر 2020 09:47

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غزة- الرأي

نفذت لجنة الطوارئ في محافظة غزة،  جولة تفقدية على محلات بيع المبيدات الموجوده في شارع 10.


ويأتي ذلك بهدف التعميم على أصحاب المحلات بمنع ببيع المبيدات المقيدة (النيماكور) على المزارعين الا بإذن من المديرية، وبإشراف مهندس زراعي . 


وأكدت المديرية أن طواقمها العاملة في الميدان تعمل بكل طاقتها وعلي مدار الساعة من أجل حماية المزارع، وضمان وصل منتوجاتة خاليه من متبقيات المبيدات للمستهلك
وأنها ستواصل القيام بجولاتها الميدانية المكثفة في المدينة ولن تسمح بعملية الغش واستغلال المواطنين في هذه الظروف العصيبة التي يمر بها أبناء شعبنا في ظل استمرار جائحة "كورونا"

118934166_3331264510286279_1725089274665366748_n زراعة غزة تنفذ حملة رقابية على محلات بيع المبيدات في شارع(10) 119055624_3331264183619645_901734680972964903_n
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