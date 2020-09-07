"التنمية" تعلن آلية صرف المنحة القطرية غدا الثلاثاء

غزة - الرأي - محمود أبو راضي

أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية في غزة عن آلية صرف المنحة القطرية على الأسر المتعففة والمتضررين من جائحة كورونا بدءا من غد الثلاثاء.

وقالت المتحدثة باسم الوزارة عزيزة الكحلوت في تصريح لوكالة "الرأي" إن صرف المنحة القطرية لهذا الشهر سيكون للأسر التي استلمت أقل من 13 مرة ومن استلمت 13 مرة وعدد أبنائها 6 فما فوق.

وذكرت الكحلوت أن عملية الصرف ستسمر على مدار خمسة أيام وذلك عبر مكاتب البريد وشركات الاتصالات وذلك منعا للازدحام وضمن إجراءات الوقاية والسلامة.

وأشارت إلى أنه سيتم تفعيل رابط الاستعلام عن المستفيدين من المنحة حين الانتهاء من ترتيبات الصرف.

وكانت اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة أعلنت عن صرف مساعداتها النقدية الثلاثاء لـ 100 ألف أسرة متعففة في محافظات القطاع، بواقع 100 دولار للأسرة الواحدة، ثم ستبدأ عملية توزيع 100 دولار لـ 70 ألف أسرة أخرى من العوائل المتضررة بسبب تفشي فيروس "كورونا" في القطاع والمسجلة ضمن كشوفات وزارة التنمية الاجتماعية.