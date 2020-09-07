وزارة السياحة والاثار تواصل جولاتها للتأكد من الالتزام بالإغلاق

غزة- الرأي

واصلت طواقم وزارة السياحة والاثار برفقه عناصر مباحث السياحة جولاتها التفقدية على المنشآت و المناطق السياحية للتأكد من التزامها بقرارات الاغلاق للحد من انتشار جائحه كورونا .

وقال د. زكريا الهور مدير عام الادارة العامة للسياحة بالوزارة، إن هذه الجولات التفتيشية علي المرافق السياحية ستستمر لضمان حفظ سلامه المواطن والتأكد من الالتزام بإجراءات السلامة والوقاية لبعض المطاعم التي سمح لها بالعمل في اوقات محددة.

واضاف الهور ان طواقم الوزارة زارت عدد من المطاعم التي تقدم وجبات طعام للمحجورين في مراكز الحجر او المنازل، للتأكد من تطبيق إجراءات النظافة والوقاية وقدموا بعض التعليمات والارشادات لأصحاب تلك المطاعم .

واشار الى انه تم رصد عدد من التجاوزات والمخالفات لقرار الطوارئ والحظر، حيث وجود العديد من المواطنين على شاطئ بحر غزة للتنزه والسباحة ، كذلك تجمعات قليلة لشبان في شارع الرشيد وتم التعامل معهم حسب القانون وتوعيتهم بأهمية الالتزام حفاظاً على سلامتهم .

وتقدم الهور بالشكر لأصحاب المنشآت السياحية الذين التزموا بقرار الطوارئ رغم الظروف الاقتصادية الصعبة ، وتأثير الاغلاق على عملهم ، مشيراً الى ان هناك امكانيه لتخفيف الاجراءات في حال تحسنت الاوضاع الصحية وتمت السيطرة على حالات الاصابة بالمرض.