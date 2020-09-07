وكالة الرأي الفلسطينية إدارة سجن "مجدو" تواصل عزل 7 أسرى وكالة الرأي الفلسطينية التنمية برفح تشارك في اجتماعات تنظيم العمل لتوزيع المساعدات وكالة الرأي الفلسطينية مستوطن يدهس طفلاً في الخليل ويصيبه بجروح وكالة الرأي الفلسطينية "التنمية" تعلن آلية صرف المنحة القطرية غدا الثلاثاء وكالة الرأي الفلسطينية القدس تسجل 137 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" وكالة الرأي الفلسطينية مستوطنون يقتحمون موقعاً أثرياً في سبسطية شمال نابلس وكالة الرأي الفلسطينية تسجيل 182 إصابة جديدة بفيروس كورونا في قطاع غزة وكالة الرأي الفلسطينية زراعة غزة تنفذ حملة رقابية على محلات بيع المبيدات في شارع(10) وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يعتقل ثلاثة مواطنين من الضفة المحتلة وكالة الرأي الفلسطينية مُديريات الداخلية تُواصل إصدار المعاملات للمواطنين في ظل جائحة كورونا
ملفات خاصة » مواجهة فايروس كورونا

وزارة السياحة والاثار تواصل جولاتها للتأكد من الالتزام بالإغلاق

07 أيلول / سبتمبر 2020 11:51

وزارة السياحة والاثار تواصل جولاتها للتأكد من الالتزام بالإغلاق
وزارة السياحة والاثار تواصل جولاتها للتأكد من الالتزام بالإغلاق

غزة- الرأي

واصلت طواقم وزارة السياحة والاثار برفقه عناصر مباحث السياحة جولاتها التفقدية على المنشآت و المناطق السياحية للتأكد من التزامها بقرارات الاغلاق للحد من انتشار جائحه كورونا .

وقال د. زكريا الهور مدير عام الادارة العامة للسياحة بالوزارة، إن هذه الجولات التفتيشية علي المرافق السياحية ستستمر لضمان حفظ سلامه المواطن والتأكد من الالتزام بإجراءات السلامة والوقاية لبعض المطاعم التي سمح لها بالعمل في اوقات محددة.

واضاف الهور ان طواقم الوزارة زارت عدد من المطاعم التي تقدم وجبات طعام للمحجورين في مراكز الحجر او المنازل، للتأكد من تطبيق إجراءات النظافة والوقاية وقدموا بعض التعليمات والارشادات لأصحاب تلك المطاعم .

واشار الى انه تم رصد عدد من التجاوزات والمخالفات لقرار الطوارئ والحظر، حيث وجود العديد من المواطنين على شاطئ بحر غزة للتنزه والسباحة ، كذلك تجمعات قليلة لشبان في شارع الرشيد وتم التعامل معهم حسب القانون وتوعيتهم بأهمية الالتزام حفاظاً على سلامتهم .

وتقدم الهور بالشكر لأصحاب المنشآت السياحية الذين التزموا بقرار الطوارئ رغم الظروف الاقتصادية الصعبة ، وتأثير الاغلاق على عملهم ، مشيراً الى ان هناك امكانيه لتخفيف الاجراءات في حال تحسنت الاوضاع الصحية وتمت السيطرة على حالات الاصابة بالمرض.

118929119_1900604763415236_5224737830521650200_o وزارة السياحة والاثار تواصل جولاتها للتأكد من الالتزام بالإغلاق
متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

الكتلة الإسلامية للمهندسين تواصل مبادراتها المجتمعية وتدعم لجان مواجهة كورونا

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟