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بلدية النصيرات تطالب وكالة الغوث بإعادة خدماتها تجاه المخيمات

07 أيلول / سبتمبر 2020 12:50

بلدية النصيرات تطالب وكالة الغوث بإعادة خدماتها تجاه المخيمات
بلدية النصيرات تطالب وكالة الغوث بإعادة خدماتها تجاه المخيمات

الوسطى- الرأي

عقد رئيس بلدية النصيرات ورئيس لجنة الطوارئ في النصيرات أ. إياد مغاري، اليوم الاثنين، اجتماعا مع اللجنة الشعبية للاجئين في النصيرات التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية، لوضعهم في آخر التطورات المتعلقة بجائحة كورونا، والانعقاد الدائم والمتواصل للجنة الطوارئ في بلدية النصيرات، والحرص على تعزيز الخدمات المُقدّمة للسكان (كالمياه، والنظافة، والصرف الصحي، والصيانة، وأعمال التعقيم).

وأكد على أنه ومنذ اللحظة الأولى للإعلان عن فايروس كورونا، واصلت لجنة الطوارئ انعقادها على مدار الساعة، وعملت على تعزيز عمل طواقم البلدية في جمع وترحيل النفايات من الأحياء السكنية.

وبين أن المناطق التي تقع تحت مسئولية وكالة الغوث تشهد عجزا في ترحيل النفايات بعد تقليص الوكالة خدماتها بنسبة تزيد عن 60% في ظل جائحة كورونا، وهو ما ألقى على طواقم البلدية عبئا كبيرا في ظل قلة الإمكانيات وصعوبة الوضع المالي.

وأوضح مغاري، أنه تم مخاطبة كافة الجهات المسئولة في وكالة الغوث والفصائل والقوى الوطنية والإسلامية وشئون اللاجئين، للوقوف عند مسئولياتهم، ومنع حدوث مكاره صحية وبيئية داخل النصيرات.

ودعا "مغاري" اللجنة الشعبية للاجئين في النصيرات إلى الضغط على وكالة الغوث ومطالبتها للقيام بدورها على أكمل وجه لتقديم الخدمات للجمهور.

وقال: "نحن لن ندخر جهدا في تقديم الخدمات اليومية للسكان، والوقوف بجانب أبناء شعبنا"، مضيفا "لا بد من وقفة جادة من كافة مكونات الشعب الفلسطيني لإيقاف تقليصات الوكالة على جميع الأصعدة".

وذكر أن البلدية تمكنت من حل أزمة المياه الحالية بنسبة 90% بعد أن تم تمديد خط كهرباء على مدار الساعة للآبار الثلاثة الواقعة في نفوذ بلدية الزهراء والمغذية لشبكة المياه في النصيرات وضخ 15 الف لتر سولار للآبار الداخلية، مشيرا إلى أنه جاري العمل أيضا على حفر بئري مياه إضافيين في مناطق حيوية بالنصيرات.

وأشار "مغاري" إلى أن البلدية تعاني من انعدام الإيرادات في الظروف الحالية، في ظل كثرة الالتزامات والخدمات الواجب تقديمها للسكان، مبينا أن الديون التي تتراكم على المواطنين أثّرت سلبا على خدمات البلدية.

بدوره ثمّن رئيس اللجنة الشعبية للاجئين في النصيرات أ. ماهر نسمان، الدور الذي تقوم به بلدية النصيرات في ظل هذه الظروف الصعبة والحساسة.

واستنكر "نسمان" قيام وكالة الغوث بتقليص خدماتها في ظل هذه الظروف، مؤكدا على أنه سيتم التنسيق مع رؤساء اللجان الشعبية على مستوى قطاع غزة لتنفيذ وقفات اعتصام للتنديد بخطوات الوكالة المرفوضة تجاه اللاجئين.

118940499_3580337768663118_1454677852413189829_n بلدية النصيرات تطالب وكالة الغوث بإعادة خدماتها تجاه المخيمات 119005101_3580337441996484_3307390865690130093_n
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