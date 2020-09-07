التنمية: صرف المنحة القطرية سيكون عبر قرابة 200 نقطة صرف

غزة- الرأي:

قالت المتحدثة باسم وزارة التنمية الإجتماعية، "عزيزة الكحلوت"، "إن صرف المنحة القطرية غدًا الثلاثاء سيكون عبر قرابة 200 نقطة صرف تابعة لشركات "الاتصالات، وأريدو، وجوال" وسيتم التواصل مع المنتفعين عبر رسائل قصيرة من المعرض نفسه، وسيقوم موظف المعرض نفسه بالصرف".

وأكدت خلال حديثها للرأي، أنه تم اختيار الـ70ألف أسرة في المنحة القطرية وفق بيانات وزارة العمل من عمال المياومة والسائقين والعاملين في الفنادق والمحلات التجارية وسيصرف لهم لمرة واحدة.

وأضافت الكحلوت، "حال الانتهاء من الترتيبات الخاصة بالكشوفات سيتم الإعلان عن الرابط وبما أن الصرف غدًا سيتم الإعلان عن الرابط مساء اليوم على أقرب تقدير".