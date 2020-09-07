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الصحة: نُولي اهتمامًا كبيرًا بمرضى الكلى لوقايتهم من كورونا

07 أيلول / سبتمبر 2020 05:28

مرضى غسيل كلى
مرضى غسيل كلى

غزة- الرأي:

قال رئيس قسم الكلى بمستشفى الشفاء الطبي "عبدالله القيشاوي"، "إننا نولي مرضى قسم غسيل الكلى اهتمامًا كبيرًا بسبب عددهم الكبير، ومناعتهم الضعيفة مقارنة بالأشخاص العاديين". 

وأكد القيشاوي، أنه تتم توعية مرضي غسيل الكلى بإجراءات الوقاية من كورونا، وكيفية التصرف في حال وجود أعراض كورونا على أحد مرضي الكلى.

وأشار إلى أنه عقب انتشار فيروس كورونا بغزة, تم عمل مسحات لبعض مرضي غسيل الكلى بشكل عشوائي وتبين إصابة شخصين, وأجريت بعد ذلك مسحات جديدة لجميع مرضي غسيل الكلى عقب اكتشاف إصابة أحد المرضي في مستشفى الشفاء. 

ولفت القيشاوي إلى وجود ثلاثة مصابين بكورونا من مرضى غسيل الكلى, حيث تم نقلهم إلي مستشفى الأوروبي, وجميعهم بصحة جيدة. 

وجدد تأكيده على أن المنظومة الطبية تعمل بكل جهدها رغم الإمكانيات المتواضعة بغزة وفق ضوابط السلامة, حيث يتم فرز المصابين بكورونا والمصابين بأمراض طبيعية مثل ارتفاع درجة الحرارة. 

تصريحات لإذاعة القدس.

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