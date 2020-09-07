غزة- الرأي:

نشرت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، رابط الاستعلام عن المنحة القطرية للأسر المتعففة.

وذكرت في تصريح مقتضب أنه بإمكان المستفيد معرفة الموعد والمكان المخصص لاستلام المنحة من خلال الرابط الالكتروني الخاص بذلك.

ودعت الوزارة، المواطنين للالتزام بالتعليمات التالية:

1. الصرف للمستفيد شخصياً

2. التوقيع وكتابة رقم الهاتف الخلوي على سند الصرف

3. احضار قلم شخصي للتوقيع.

4. ضرورة الالتزام بوسائل الوقاية الشخصية ولبس الكمامة.

5. تعقيم ايدي المستفيدين قبل الدخول للاماكن المخصصة للصرف.

6. على المستفيد المصاب لديه أعراض الانفلونزا أو يعاني من أمراض الجهاز التنفسي عدم الحضور لصرف الدفعة على أن يتم الصرف عبر وكالة خاصة.

7. يرجى المحافظة على المسافة بين كل مواطن وآخر بحيث لا تقل عن واحد. ونصف متر خارج مكان الصرف (طابور الانتظار خارج المكان).

8. يرجى الالتزام بتعليمات شرطة حفظ الأمن والنظام.

9. الصرف لأصحاب الوكالات سيكون من مكاتب البريد فقط وطيلة أيام الصرف حسب التاريخ المحدد لكل مستفيد.

للاستعلام عن المنحة القطرية اضغط هنا.