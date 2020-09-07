معروف: لا عودة للحياة الطبيعية في ظل انتشار بؤر العدوى

غزة- الرأي:

قال رئيس المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، "سلامة معروف"، "لا يمكن العودة للحياة الطبيعية في ظل تسجيل الإصابات وانتشار بؤر العدوى"، نأخذ الإجراءات والقرارات وفقا لاكتشاف حالات الإصابة وتعدد بؤر العدوى.

وأضاف معروف خلال حديثه لقناة الأقصى الفضائية،"إن تخفيف الإجراءات لا يعني العودة للحياة الطبيعية، وإذا زادت الحركة ولم يتم الالتزام بإجراءات السلامة سيتم إعادة النظر بتسهيلات الحركة عن المناطق المعلن عنها".



وذكر أنه قد يتفاجأ المواطنين بإعادة تشديد الإجراءات في بعض المناطق التي تم تخفيف التشديد فيها في حال اكتشاف إصابات جديدة فيها، مضيفًا "نقوم باغلاق المناطق الجغرافية اذا ما اكتشفت إصابات بالفيروس على مستوى المربعات السكنية حتى وليس محافظات".