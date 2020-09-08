فقدان الشهية علامة على الإصابة بفيروس كورونا لدى الأطفال

حذر العلماء من أن فقدان الشهية قد يكون علامة على الإصابة بفيروس كورونا لدى الأطفال، حيث وجد العلماء أن أكثر من ثلث الأطفال تحت سن 18 عامًا يتخطون وجبات الطعام وهو عرض أقل شهرة للفيروس التاجي يجب أن ينتبه إليه الآباء والأمهات، بحسب ما ذكر موقع جريدة "دايلي ميل" البريطانية.

وقام فريق بحثي من كلية كوليدج لندن بمراقبة مئات الأطفال المصابين باستخدام تطبيق جوّال لتعقب أعراض كورونا ووجدوا أن غالبية الأطفال الذين ثبتت إصابتهم بالفيروس لا تظهر عليهم العلامات التقليدية للفيروس، مثل السعال المستمر أو الحمى أو فقدان حاسة الشم.

وبدلاً من ذلك ، وجدوا أن معظم الأطفال المصابين بالفيروس يميلون إلى تخطي وجبات الطعام ويعانون من الصداع والشعور بالإرهاق وقلة الشهية.

وجد التطبيق أيضًا أن واحدًا من كل ستة أشخاص تحت سن 18 عامًا يظهر لديه طفح جلدي عادة ما يكون شديد الحكة.

تنصح هيئة الخدمات الصحية الوطنية (NHS) حاليًا الأشخاص فقط بإجراء اختبار إذا كان لديهم حمى وسعال مستمر وفقدان حاسة الشم أو التذوق.

يتم الإبلاغ عن المزيد من أعراض Covid-19 حيث يتعلم الأطباء والعلماء المزيد عن الفيروس الذي ظهر من الغموض قبل أشهر فقط.

حدد الباحثون ما لا يقل عن 20 شخصًا ، تتراوح أعراضهم من التهاب الحلق الخفيف والسعال الجاف إلى اندلاع الطفح الجلدي وحتى الذهان.

يقوم الفريق الذي يدير تطبيق "Covid-19 Symptom Tracker" بجمع البيانات من الأشخاص الذين يبلغون بأنفسهم عن الأعراض ونتائج الاختبارات منذ شهور.

لقد سجل أكثر من ربع مليون طفل في سن المدرسة واستخدموا التطبيق بمساعدة والديهم.

تستند النتائج إلى بيانات من 198 طفلاً لديهم اختبارات إيجابية و 15800 اختبار سلبي يجعلها واحدة من أكبر مجمعات الأبحاث في المملكة المتحدة.

وجد الفريق أن أكثر من نصف الأطفال المصابين (52٪) لم يسجلوا أي أعراض تقليدية تؤثر على البالغين - مثل السعال أو الحمى أو فقدان حاسة الشم.

لم تظهر على ثلث الأطفال المصابين بـ Covid-19 أي علامات للعدوى ، مما يعزز النتائج السابقة بأن العديد منهم لا يعانون من أعراض.

كانت الأعراض الخمسة الأولى لدى الأطفال دون سن 18 عامًا من الإصابة بالفيروس هي التعب (55 %) والصداع (53 %) والحمى (49 %) والتهاب الحلق (38 %) وفقدان الشهية (35 %).

وجد التطبيق أيضًا أن واحدًا من كل ستة أطفال (15 %) ممن ثبتت إصابتهم بالفيروس عانى من طفح جلدي.

كان هذا مختلفًا مقارنة ببيانات التطبيق على البالغين ؛ التعب (87٪) ، الصداع (72٪) ، فقدان الشم (60٪) ، السعال المستمر (54٪) والتهاب الحلق (49٪).

قال تيم سبيكتور، أستاذ علم الأوبئة الجينية في كوليدج لندن ومؤسس تطبيق Covid: `` إن إعادة الأطفال إلى المدرسة وإبقائهم في المدرسة أولوية ، لذلك من الضروري أن نفهم كيف يؤثر Covid-19 على الأطفال وأن نسلط الضوء على الإمكانات المحتملة.

إن معرفة أن الأطفال يعانون من أعراض تنفسية بشكل أقل، وأكثر عرضة للمعاناة من الصداع والتعب والطفح الجلدي، سيساعد الآباء على اتخاذ القرارات الصحيحة لإبقائهم في المنزل حتى يشعرون بالتحسن.