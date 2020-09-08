نظام طفلك الغذائى ضمان النمو السليم

تحاول كل أم ضمان نمو طفلها جسديًا وعقليًا ، وتحاول توفير أفضل السبل لتحقيق ذلك، ربما تكون التغذية من أهم العوامل لصحة الجسم والعقل ، خاصة عند الأطفال ، لأن أجسامهم تتطلب هذه العناصر الغذائية لضمان النمو والتطور السليمين، يمكن أن يؤدي نقص التغذية عند الأطفال إلى توقف النمو ، وتقليل الذاكرة ، ومشاكل صحية في المستقبل ، ويمكن أن يؤدي أيضًا إلى ضعف القدرات العقلية، وفقا لما ذكرته صحيفة TIME NOW NEWS.

5 أطعمة مغذية لإضافتها إلى نظام طفلك الغذائي

يقول الخبراء أنه في حين أن نفس الأطعمة التي يتناولها البالغون يمكن أن تعمل مع الأطفال من حيث التغذية ، فمن المهم أن نفهم أنهم قد يحتاجون إلى هذه العناصر الغذائية بكميات مختلفة كشخص بالغ. بعض هذه الأطعمة تشمل:

الفواكه والخضراوات: تعتبر الفاكهة والخضراوات من المصادر الرئيسية للمغذيات الدقيقة الهامة مثل فيتامين أ وفيتامين هـ وفيتامين ج والحديد والألياف. هذه العناصر الغذائية ضرورية لعمل الجسم بشكل صحيح وفعال ، بما في ذلك البصر السليم ، والمناعة ، والوقاية من الاصابه بالأمراض .

الألبان: الجميع يتذكر أمهاتهم وهم يؤكدون على أهمية شرب الحليب وذلك لأن منتجات الألبان تحتوي على عناصر غذائية معينة مثل البروتين والدهون الصحية ، والتي تعتبر مهمة جدًا لعظام الأطفال وأسنانهم يعتبر تناول منتجات الألبان على شكل حليب وزبادى وما إلى ذلك أمرًا مهمًا للغاية ، خاصة للأطفال الذين هم في سنوات نموهم.

البروتين: يُعرف البروتين باسم اللبنات الأساسية للجسم ، والذي يركز على مدى أهمية أن تكون هذه المغذيات جزءًا من النظام الغذائي للأطفال، تعتبر اللحوم الخالية من الدهون والأسماك والبيض والبقوليات والبقول وفول الصويا مصادر غنية بالبروتين ويجب أن تكون جزءًا من نظامهم الغذائي، يساعد البروتين أيضًا على ملئك ويمكن أن يلعب دورًا في تجنب بدانة الأطفال أيضًا.

الحبوب: بينما يتجنب الكثير من الناس تناول الحبوب أثناء نموهم للاعتقاد بأنها تحتوي على نسبة عالية من الكربوهيدرات ، فمن المهم للأطفال أن يستهلكوا الحبوب الغنية بالكربوهيدرات. وذلك لأن الأطفال ، على عكس البالغين ، يمارسون الكثير من الأنشطة البدنية التي تتطلب طاقة وكربوهيدرات في الجسم. يجب أيضًا تشجيع استخدام الحبوب الكاملة، لأنها يمكن أن تزيد من محتوى الألياف في نظامهم الغذائي.

الدهون: تلعب الدهون الصحية ، مثل تلك الموجودة في الجبن والسمن ، وما إلى ذلك دورًا مهمًا في الحفاظ على صحة طفلك، كما أنها مسؤولة عن السمات الصحية مثل الجلد والشعر، ومع ذلك ، يجب أن تحذر من الدهون غير الصحية ، مثل تلك الموجودة في الأطعمة المصنعة ، لأنها يمكن أن تسهم في السمنة عند الأطفال