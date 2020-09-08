أسعار صرف العملات مقابل "الشيقل"

وكالة الرأي الفلسطينية للإعلام
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08 أيلول / سبتمبر 2020 08:45
غزة - الرأي
جاءت اسعار صرف العملات لليوم الثلاثاء كما يلي:
الدولار: 3.35
الدينار: 4.67
اليورو: 3.92
الكتلة الإسلامية للمهندسين تواصل مبادراتها المجتمعية وتدعم لجان مواجهة كورونا
09:55بلدية خان يونس :استهلاك 750 لتر كلور لتعقيم مياه المدينة
09:53بدء صرف المنحة القطرية للأسر المتعففة
09:50اتحاد بلديات قطاع غزة يناقش مع الوفد الوزاري تداعيات جائحة كورونا
09:46الزراعة تتلف كمية من الأعلاف لعدم مطابقتها للمواصفات الفنية
09:30النيابة العامة تحقق في 245 قضية متنوعة
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