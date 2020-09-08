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أسعار صرف العملات مقابل "الشيقل"

08 أيلول / سبتمبر 2020 08:45

غزة - الرأي

 

 جاءت اسعار صرف العملات لليوم الثلاثاء كما يلي:

الدولار: 3.35

الدينار: 4.67

اليورو: 3.92

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