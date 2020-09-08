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حملة اعتقالات تطال 40 فلسطينيا في الضفة الغربية

08 أيلول / سبتمبر 2020 08:51

جنود الاحتلال
جنود الاحتلال

غزة - الرأي

 شنت قوات الاحتلال فجر اليوم الثلاثا حملة اعتقالات واسعة طالت أكثر من 40 مواطنا فلسطينيا من مدن الضفة المحتلة معظمهم أسرى محررون.

وأفادت مصادر محلية ان قوات الاحتلال اقتحمت مدينة دورا جنوب الخليل وشنت حملة اعتقالات فيها طالت النائب في المجلس التشريعي الشيخ نايف الرجوب وشقيقه المحرر الشيخ ياسر الرجوب، كما تم اعتقال الأسرى المحررين الشيخ محمد إسماعيل أبو عرقوب والمربي نافذ الشوامرة وعيسى الرجوب وأيوب العواودة وليث العواودة ورائد حمدان وآدم أبو شرار والمهندس في بلدية دورا عيسى العواودة وثائر وأحمد أبو سندس وسامي أبو عرقوب، كما تم اعتقال المحرر عبد الباسط الحروب من بلدة دير سامت جنوب غرب الخليل وهو والد الأسير محمد الحروب المحكوم بالسجن المؤبد أربع مرات.

وفي السياق ذاته اعتقل جنود الاحتلال الأسير المحرر أسامة شاهين مدير مركز أسرى فلسطين للدراسات وذلك بعد مداهمة منزله في دورا، إضافة إلى اعتقال القيادي في حركة حماس عبد الخالق النتشة من الخليل والمحررين ضياء إسماعيل المسالمة ومحمود عيسى المسالمة ومحمد عبد الحميد المسالمة وثائر نعيم المسالمة من بلدة بيت عوا جنوب غرب الخليل.

وفي بلدة الظاهرية جنوب المدينة اعتقل الجنود النائب في المجلس التشريعي المنحل محمد الطل، كما تم اعتقال المحرر عدنان محمود الطل والدكتور زيد محمد أبو دية، فيما تم اعتقال الأسير المحرر معاذ أبو جحيشة من بلدة إذنا غرب الخليل والمحرر مروان أبو فارة من صوريف شمالا علما أنه تحرر منذ ثلاثة أشهر فقط.

وفي يطا جنوب الخليل اعتقل الجنود الأسرى المحررين فضل جبارين وعاطف رباع وحذيفة وقتيبة المخامرة والشيخ إبراهيم الهذالين، فيما تم اعتقال المحرر منير مناصرة من بلدة بني نعيم والمحررين ثائر عوض والشيخ أحمد خضر أبو هاشم ومؤيد حسن الطيط وماهر إبراهيم عودة صبارنة من بلدة بيت أمر شمال الخليل والشيخ عزات شلالدة من بلدة سعير شرقا وعبد الفتاح أبو سل ويوسف أبو عفيفة من مخيم العروب شمالا ووجيه المشني من بلدة الشيوخ شرقا.

وفي محافظة بيت لحم اعتقل الجنود الأسرى المحررين ياسر ومحمد عطا الله ورائد حمدان وإبراهيم جبران وأحمد قاسم الشيخ.

وفي مدينة رام الله اعتقل الجنود الشاب عز خلف التعمري من بلدة بيرزيت شمالا والشاب محمود علي قنداح من بلدة أبو شخيدم المجاورة.

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