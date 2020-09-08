النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2609)  الثلاثاء 8/9/2020

1937 م انعقاد مؤتمر بلودان بحضور وفود من فلسطين وسورية ولبنان والأردن والعراق ومصر والسعودية. أكد أنّ فلسطين جزء من الوطن العربي، وواجب العرب في الدفاع عنها، وأنّ الدولة اليهودية قاعدة أجنبية تهدد العرب، ودعا إلى إلغاء وعد بلفور، وإيقاف الهجرة اليهودية، واعتراف بريطانيا باستقلال فلسطين، وطالب العرب بمقاطعة البضائع البريطانية واليهودية إذا لم تستجب بريطانيا (التي رفضت حضور المؤتمر) لهذه المطالب.