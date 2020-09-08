http://alray.ps/ar/category/18
النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2609) الثلاثاء 8/9/2020
أخبار فلسطينية
الرئاسة الفلسطينية: جاليتنا بالإمارات ستظل عنصرا بناءً ولن تكون جزءا من أية أزمات
مندوب فلسطين بالجامعة العربية يجدد التمسك بخيار السلام وفق حل الدولتين
فلسطين.. 3 وفيات و 789 إصابة جديدة بكورونا
أبو مرزوق: اتفاق الإمارات وإسرائيل يفتح باب الشرور
بالفيديو العاروري: لا خيارات بديلة عن المصالحة وسط ما تتعرض له القضية
هنية: حريصون على أمن لبنان واستقراره
الأحمد لـ"القدس": اجتماع "الجامعة" في 9 أيلول سيكون مقياس الالتزام بـالمبادرة العربية
اشتية: أموال المقاصة أموالنا ولا نقبل الابتزاز الإسرائيلي
هيئة الاسرى: البنك العربي يعيد رواتب 94 أسيرا بعد استلامها الى وزارة المالية
أخبار إسرائيلية
غانتس ينافس نتنياهو على كسب رضا المستوطنين
نتنياهو : اذا استبعدنا الأصوليين والعرب فإن وضعنا ب”كورونا” ليس سيئا
أول وفد لنظام أبوظبي يزور تل أبيب 22 سبتمبر
14 حالة وفاة وأكثر من 3 آلاف إصابة بكورونا في إسرائيل
إسرائيل: تأجيل فرض الطوق الليلي على نحو 40 تجمعًا سكنيًا إلى يوم غد
اخبار دولية
ملادينوف يعلن اتفاقاً لعلاج مرضى غزة في الخارج
الاتحاد الأوروبي يحذر صربيا من نقل سفارتها إلى القدس
الصحة العالمية: إصابات كورونا تجاوزت مليونين شرقي المتوسط
أخبار عربية
الصفدي يبحث مع وزراء خارجية 3 دول أوروبية تطورات القضية الفلسطينية
الإمارات وإسرائيل توقعان الاتفاق بالبيت الأبيض
الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /
الصحف العربية
القدس العربي
معاناة قرية النبي صالح الفلسطينية مستمرة… اعتقال أحد أبنائها 4 أيام وتسريحه دون أي تحقيق
قوات الاحتلال تشن حملات اعتقال تطال عريسا بعد أيام على زفافه والمستوطنون يواصلون…
“الأونروا” تطلق مناشدة عاجلة بـ 94.6 مليون دولار لتخفيف آثار “كورونا” على 5.6…
سلطات الاحتلال تواصل سياسة التنكيل بالأسرى وتهمل وقايتهم من “كورونا”
المقاومة الفلسطينية ترفض “التضليل الديني” لـ”مشايخ السلاطين” من أجل تبرير التطبيع مع إسرائيل
الشرق الأوسط
استنكار سياسي لتهديد هنية إسرائيل من الداخل اللبناني
ملادينوف يعلن اتفاقاً لعلاج مرضى غزة في الخارج
الخليج الإماراتية
الاتحاد الأوروبي يحذر صربيا من نقل سفارتها إلى القدس
الأهرام المصرية
مندوب فلسطين بالجامعة العربية يجدد تمسك بلاده بخيار السلام وفق حل الدولتين
الشروق المصرية
رويترز: أول وفد رسمي إماراتى يزور إسرائيل في 22 سبتمبر
الأردن يدين استمرار الانتهاكات الإسرائيلية بحق المسجد الأقصى المبارك
الغد الأردنية
الاستيطان يقلص المساحة الكلية بيد الفلسطينيين لـ 13 % فقط مقابل 87 % للمستوطنين
“قلق” فلسطيني على “المعتقلين” بالسجون الإسرائيلية بسبب “كورونا”
الأمن الفلسطيني يمنع “قضاة” من تنظيم وقفة احتجاجية برام الله
الشرق القطرية
أبو مرزوق: اتفاق الإمارات وإسرائيل يفتح باب الشرور
الصحف المحلية
فلسطين اون لاين
بالفيديو والصور تفاصيل إصابة ثلاثة مستوطنين بـ"عاصمة الضفة"
إعلان عاجل من وزارة الصحة
الصحة بغزة: بدء تطعيم الأطفال في بعض المراكز الأربعاء
الاحتلال يفرج عن القيادي "الحصري" بعد 20 شهرًا من الاعتقال
نواب التشريعي ينددون بقمع أجهزة السلطة للمسيرة الرافضة لـ"سيداو" برام الله
"هيئة الأسرى": البنك العربي يرفض صرف رواتب 94 أسيرًا وأعادها لـ"المالية"
"مستعربون" يختطفون شابًا قرب حاجز شعفاط بالقدس
3 شهداء و390 معتقلاً وهدم 96 منزلا ومنشأة خلال أغسطس
القدس المحلية
39 معتقلًا من الضفة الغربية فجر اليوم
المواطن فضل جدعون يروي تفاصيل عملية مداهمة منزله وإصابة نجليه
مستوطنون يهاجمون الأهالي شرق رام الله وأنباء عن إصابة مستوطنين
وفاة و133 إصابة جديدة بكورونا في القدس
الاحتلال يعتقل فلسطينية جرها البحر إلى كيبوتس زيكيم عند حدود غزة
الحبس 10 سنوات لمدان بتهمة تعاطي وترويج مواد مخدرة
قضاة يتظاهرون أمام مجمع المحاكم بالبيرة للمطالبة برحيل مجلس القضاء الأعلى الانتقالي
الحكم على الأسير بلاونة مدة 29 شهراً
الحايك يطالب بإغاثة سكان غزة ومساعدة القطاع الخاص
الحياة الجديدة
89 مستوطنًا بينهم المتطرف يهودا غليك يقتحمون ساحات الأقصى
الهيئات الإسلامية: محاولة الاحتلال تغيير الواقع التاريخي والديني والقانوني
الأيام
»ولادة أول طفل لأم مصابة بفيروس كورونا في قطاع غزة
»رفض التماس قاتل عائلة دوابشة بشأن إعادة محاكمته وتبرئته
»إصابة ثلاثة مستوطنين بعد تصدي أهالي قرية دير جرير لاعتداءاتهم
وكالة صفا
حملة اعتقالات واسعة بينهم أسرى محررين ونواب وقيادات بارزة
محاضر جامعي يخاطب اشتية حول ظروف اعتقاله!
القيادي شديد يدعو أمن السلطة توفير الحماية للمتظاهرين ضد "سيداو"
مستعربون يختطفون شابين مقدسيين بعد الاعتداء عليهما بالضرب
أهالي دير جرير يتصدون لهجوم للمستوطنين
بالصور مرسوم رئاسي بنقل سفيرنا بقبرص إلى مقر الخارجية
"حشد" تطالب بالتحقيق بمنع دخول القضاة والمحامين لمجمع المحاكم برام الله
هنية بعد لقائه جنبلاط: حريصون على أمن لبنان واستقراره
وكالة الرأي الفلسطينية
الصحة: تطبيق "صحتي" للاستعلام عن نتائج فحص كوفيد 19
تقرير "التعليم الإلكتروني" بديل لاستمرار العملية التعليمية بغزة
خالد شبير طبيب "عناية" كتب وصيته وانهار لرش ميتٍ بـ"كلور"!
معروف: لا عودة للحياة الطبيعية في ظل انتشار بؤر العدوى
رابط الاستعلام عن المنحة القطرية للأسر المتعففة
الصحة: نُولي اهتمامًا كبيرًا بمرضى الكلى لوقايتهم من كورونا
التنمية: صرف المنحة القطرية سيكون عبر قرابة 200 نقطة صرف
لجنة زكاة جنوب خان يونس تقدم مساعدات لـ127 أسرة في المنطقة
بلدية النصيرات تطالب وكالة الغوث بإعادة خدماتها تجاه المخيمات
فلسطين اليوم
البزم: العدد الأكبر من الإصابات بكورونا يتركز في محافظة الشمال
شبان يتصدون لقطعان المستوطنين شرق رام الله
عائلة الغول تنفي رواية الاحتلال وتحمله مسؤولية حياة ابنتهم
اشتية: صفقة القرن ومخططات الضم أصبحت خلف ظهورنا
وزيرة الصحة مي الكيلة تضع حجر الأساس لمستشفى الإسراء الجامعي بغزة
الغصين: صرف متضرري كورونا بعد الانتهاء من المنحة القطرية
البنك العربي يرفض صرف رواتب أسرى بعد استلامها من وزارة المالية
سما نيوز
"وصية" من جنبلاط إلى هنية وهذا ما جاء فيها ..
غزة: وزارة الاتصالات تُصدر تنويهًا مهمًا للمستفيدين من المنحة القطرية 100$ (رابط الفحص)
د. صائب عريقات يكتب: الخيارات العربية بين الفالوجة و"كريات جات"..
الإفراج عن 7 أسرى بينهم أسيرة مقدسية
الميزان: غزة بحاجة ماسة للمساعدات لمواجهة كورونا
الدراسات النسوية وشاشات تنظمان سلسلة عروض أفلام تحاكي واقع المرأة الفلسطينية
عرب 48
اعتقالات بالضفة والقدس وتوغل عسكري محدود بغزة
لليوم الثاني: اعتداءات للمستوطنين قرب نابلس وإغلاق حاجز حوارة
هنية على تلفزيون "فلسطين": لحكومة وحدة محدّدة المهام
وكالة وفا
الاحتلال يجرّف أراضي زراعية شمال سلفيت
الاحتلال يعتقل أربعة مواطنين من بيت لحم
الاتحاد العام للجاليات الفلسطينية في أوروبا ي ...
الخارجية الأردنية تدين الانتهاكات الإسرائيلية ..
حدث في مثل هذا اليوم
- 8 أيلول (سبتمبر)
- 1992م خطف جندي إسرائيلي قرب النصيرات مجموعة مسلحة من كتائب القسام تختطف الجندي (كرفاني) من أمام موقع الجيش الإسرائيلي بالقرب من مخيم النصيرات واستولت على سلاحه وقامت بضربه بالسكاكين، وتم إسعافه من قبل قوات الاحتلال في اللحظات الأخيرة بعد انسحاب كتائب القسام.
- 1998م اغتيال الشهيدين عماد وعادل عوض الله في مدينة الخليل من قبل قوات خاصة إسرائيلية والشهيدان من كتائب عز الدين القسام ( الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس) وكانا مطلوبين لقوات الاحتلال.
- 1937 م انعقاد مؤتمر بلودان بحضور وفود من فلسطين وسورية ولبنان والأردن والعراق ومصر والسعودية. أكد أنّ فلسطين جزء من الوطن العربي، وواجب العرب في الدفاع عنها، وأنّ الدولة اليهودية قاعدة أجنبية تهدد العرب، ودعا إلى إلغاء وعد بلفور، وإيقاف الهجرة اليهودية، واعتراف بريطانيا باستقلال فلسطين، وطالب العرب بمقاطعة البضائع البريطانية واليهودية إذا لم تستجب بريطانيا (التي رفضت حضور المؤتمر) لهذه المطالب.
- 1937م مؤتمر بلودان الأول عقد هذا المؤتمر إثر صدور تقرير لجنة بل الملكية الذي أوصى بتقسيم فلسطين إلى ثلاث مناطق
- 1919 م تأسيس صحيفة "سورية الجنوبية" في القدس لصاحبيها ومحرريها عارف العارف ومحمد حسن البديري. لتكون جريدة أسبوعية سياسية أدبية ثم تحولت إلى نصف أسبوعية لاحقاً. هاجمت الصهيونية بشدة فعطلتها السلطات البريطانية بعد سنة من صدورها.