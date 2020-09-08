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كلية الدعوة بالاوقاف تعلن بدء العام الدراسي بالتعليم عن بعد

08 أيلول / سبتمبر 2020 08:58

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غزة-الرأي

أعلنت كلية الدعوة الإسلامية التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون الدينية بغزة عن بدء العام الدراسي 2020/2021م اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 20 سبتمبر الجاري باستخدام برامج التعليم عن بعد.
وأوضح مدير عام التعليم الشرعي بالأوقاف د. شكري الطويل أن الكلية قررت بدء العام الدراسي باستخدام برامج التعليم عن بعد كبرنامج الموديول، والواتس آب وفق جملة من الإجراءات التي تناسب التعليم عن بعد حيث سيتم تفصيلها لاحقًا.
وأشار الطويل إلى أن هذا القرار جاء نظرًا لتجدد أزمة جائحة كورونا في قطاع غزة وتتابع الإجراءات الرسمية لمواجهتها، الأمر الذي يتطلب أن تقف الكلية عند مسؤولياتها كمؤسسة تعليم عالٍ باستخدام وسائل بديلة تناسب الظروف الطارئة، وتُعوض شيئًا من التعليم التقليدي.
مؤكدًا أن نظام التعليم عن بعد سيبقى طالما استمرت حالة الطوارئ، وفي حال زالت غمة جائحة كورونا – إن شاء الله – أثناء الدراسة سيتم الترتيب للعودة إلى الحياة التعليمية النظامية بما يتناسب مع الحالة المجتمعية.
ودعا مدير عام التعليم الشرعي جميع الطلبة المنتسبين للكلية في فرعيها بالشمال والوسطى إلى الاستعداد اللازم للانطلاق بقوة ويقين نحو النجاح.

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