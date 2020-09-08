"مجمع عدوان الطبي" يُدرب عشرات الكوادر الطبية لمواجهة فيروس كورونا

غزة-الرأي

أنهى مجمع كمال عدوان الطبي التابع للمديرية العامة للخدمات الطبية العسكرية شمال قطاع غزة تدريب عشرات الكوادر الطبية، في إطار مواجهة فيروس "كورونا"

بدوره، أوضح العقيد أحمد الكحلوت مدير مجمع كمال عدوان الطبي أنه تم تدريب 300 كادر طبي من موظفي الخدمات والمتطوعين، في مجالات إجراء المسحات الطبية PCR واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة لمكافحة فيروس كورونا "كوفيد 19"، وطرق الوقاية والتعامل الصحيح مع الحالات المشتبه إصابتها حسب برتوكول وزارة الصحة.

ولفت العقيد الكحلوت إلى أن مجمع كمال عدوان الطبي أجرى الفحص الطبي، والمسحات الطبية لقرابة 250 شخصًا ما بين مريض، وحالات مخالطة وكادر طبي.

يذكر أن مجمع كمال عدوان الطبي يعمل ضمن خطة الطوارئ لمواجهة جائحة كورونا في محافظة شمال غزة بالتنسيق مع وزارة الصحة الفلسطينية.