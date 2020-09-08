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مباحث التموين تحرر 22 محضر ضبط لتجار مُخالفين

08 أيلول / سبتمبر 2020 09:04

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غزة-الرأي

حررت دائرة مباحث التموين بالشرطة 22 محضر ضبط لعدد من التجار المخالفين والمحتكرين في محافظات قطاع غزة، خلال 72 ساعة الماضية.

بدوره، أوضح المقدم أحمد قنيطة مدير دائرة مباحث التموين، أنه تم تحرير محاضر ضبط بحق 16 تاجرًا لمخالفتهم القانون الخاص بحماية المستهلك، وتلاعبهم بأسعار السلع والبضائع، إلى جانب محاضر لصيدليتين رفع أصحابها أسعار الكمامات الطبية.

يأتي ذلك خلال الجولات التفتيشية على الأسواق برفقة أطقم حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد الوطني، في ظل إجراءات الطوارئ المفروضة لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وقال "قنيطة" إنه تم توقيع تعهدات على المخالفين المذكورين، بضرورة الالتزام بالتسعيرة الرسمية، مع إنذارهم بإحالتهم للنيابة العامة في حال تكرار تلاعبهم بالأسعار.

وفي السياق، أضاف "قنيطة"، أنه تم توقيف التاجر (أ، ع) على خلفية تكرار اكتشاف بضائع تالفة في مخازنه، إلى جانب توقيف صاحب محطة لتحلية المياه (ع، ف) لمخالفته المواصفات الصحية في عملية تحلية المياه وبيعها.

ونوّه إلى أن توقيف الشخصين المذكورين، جاء نتيجة تكرار مخالفتهما للمواصفات الصحية، وبعد تحذيرهما أكثر من مرة بهذا الخصوص.

وفي رفح؛ أغلقت مباحث التموين مخبزين آليين وحررت محضري ضبط لهما؛ لعدم استيفاء الشوط الصحية وإجراءات الوقاية والسلامة في مواجهة فيروس كورونا.

وتواصل مباحث التموين جولاتها الميدانية على الأسواق والمحلات ونقاط البيع، برفقة أطقم الوزارات الأخرى ذات العلاقة، وذلك لمراقبة الأسعار، ومتابعة تطبيق الإجراءات الوقائية لمواجهة "كورونا"، ومحاربة الاستغلال والاحتكار.

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