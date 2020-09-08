لجنة الطوارئ :استمرار تعقيم بيوت المخالطين والأماكن العامة بخان يونس

غزة-الرأي

يواصل الفريق الميداني للرش والتعقيم بلجنة طوارئ جائحة كورونا في بلدية خان يونس جنوب محافظات غزة حملات التعقيم المستمرة لكافة الأحياء والمناطق الكنسة ذات الكثافة العالية بالإضافة إلى المرافق الخدماتية وبعض الشوارع الرئيسية التي يسلكها المواطنون لقضاء احتياجاتهم المختلفة، وذلك للحفاظ على سلامة المواطنين والحد من انتشار وتفشي الوباء.

حيث تم تعقيم منازل المخالطين في مدينة حمد السكنية ومناطق أخرى، وتعقيم منطقة السطر والصيدلات والمحلات والشوارع والبقالات وسوق الزيتون وعدد من نقاط الشرطة، حيث تم استهلاك (600) لتر من مواد التعقيم.